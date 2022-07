Pressfocus Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal Londyn zakończył sezon przygotowawczy imponującym zwycięstwem 6:0 nad Sevillą. Bohaterem Kanonierów był zdobywca hattricka – Gabriel Jesus. Zadowolenia z dyspozycji Brazylijczyka nie krył Mikel Arteta, który pochwalił także postawę Aleksandra Zinchenki.

Latem Aleksandr Zinchenko przeniósł się z Manchesteru City do Arsenalu za 35 milionów euro

Ukrainiec wybiegł w wyjściowym składzie na mecz z Sevillą, którzy Kanonierzy wygrali 6:0

Zachwycony z postawy 25-latka, którego chwalił w wywiadzie po meczu

Nowe nabytki Arsenalu szybko się zaaklimatyzowały

Już po pierwszej połowie Arsenal deklasował Sevillę, wygrywając 4:0. Po dwie bramki zdobyli Bukayo Saka i Gabriel Jesus. Brazylijczyk po zmianie stron dołożył jeszcze jedno trafienie udowadniając, że szybko zaaklimatyzował się w nowej drużynie. Spotkanie zakończyło się ostatecznie miażdżącym zwycięstwem Kanonierów 6:0.

Zadowolony z postawy swojej drużyny był Mikel Arteta, który rozpływał się nad grą Gabriela Jesusa. Hiszpan docenił także postawę Aleksandra Zinchenki, który latem przeniósł się do Londynu z Manchesteru City.

– On jest perfekcjonistą i naprawdę wymagającym względem siebie piłkarzem. Znam go dobrze i mogę śmiało powiedzieć, że jest zawodnikiem, który wniósł do zespołu jakość, jakiej w nim nie było – zaczął Arteta.

– Daje nam dodatkowe opcje do gry i znakomicie szuka sobie przestrzeni na boisku. Jestem naprawdę szczęśliwy, że mamy go w składzie – dodał Hiszpan.

