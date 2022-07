Źródło: The Athletic

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jordan Henderson

Darwin Nunez w trakcie trwającego okna transferowego dołączył do Liverpoolu. Tymczasem w rozmowie z The Athletic pochwał w kierunku Urugwajczyka nie szczędził Jordan Henderson, będący kapitanem The Reds.

W trakcie trwającego okna transferowego do Liverpoolu dołączył Darwin Nunez

Urugwajczyk kosztował władze klubu Premier League ponad 70 milionów euro

Na temat 23-latek wypowiedział się ostatnio Jordan Hnederson

Henderson pochlebnie o Nunezie

Darwin Nunez związał się z klubem z Anfield Road umowa do końca czerwca 2027 roku. Suma transakcji z udziałem reprezentanta Urugwaju wyniosła natomiast 75 milionów euro. Zawodnik miał już okazję zagrać w Liverpoolu w sparingu przeciwko Man Utd przegranym 0:4. Spotkanie odbyło się w ramach tournee po Tajlandii.

Tymczasem kilka słów na temat nowego napastnika The Reds wyraził Jordan Henderson. Pomocnik aktualnych wicemistrzów Premier League jest pod wrażeniem postawy byłego zawodnika Benfiki Lizbona.

– Darwin spisał się dobrze, zdobywając w swoich ostatnich występach mnóstwo bramek. To prawdopodobnie główny powód, dlaczego władze klubu zdecydowały się na transfer z jego udziałem. Przedstawiciele Liverpoolu oglądali jego grę w wielu spotkaniach – mówił Henderson cytowany przez The Athletic.

– Potrafi dogadać się z kilkoma zawodnikami z zespołu, więc szybko aklimatyzuje się w zespole. Miejmy natomiast nadzieję, że migiem nauczy się angielskiego. Wierzę, że da mnóstwo korzyści drużynie – powiedział kapitan Liverpoolu.

Zobacz także:

– Nasza linia ataku jest wciąż bardzo silna. Sprowadziliśmy nowych zawodników, ale mamy też piłkarzy światowej klasy, którzy grali w poprzednim sezonie. Luis Diaz zagrał fenomenalnie, a są jeszcze Mohamed Salah i Roberto Firmino. Wszyscy mamy natomiast nadzieję, że Darwin Nunez też będzie dla nas w przyszłości ważnym piłkarzem – rzekł Henderson.

– Nie można też zapominać o tym, że w drużynie jest także kilku młodych zawodników. To sprawia, że rywalizacja o miejsce w składzie zapowiada się bardzo ciekawie – zakończył Anglik.

The Reds już w najbliższy piątek rozegrają kolejne spotkanie kontrolne, mierząc się z Crystal Palace. Kolejnymi rywalami Liverpoolu będą z kolei RB Lipsk i FC Salzburg. Tymczasem już 30 lipca zespół Juergena Kloppa zagra w starciu o Tarczę Wspólnoty z Man City.

Czytaj więcej: Ten Hag po sparingu z Liverpoolem. “Musimy stworzyć zespół”