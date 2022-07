fot. PressFocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

Man Utd udanie zaczął przygotowania do nowego sezonu pod wodzą Erika ten Haga. Zawodnicy Czerwonych Diabłów we wtorkowym sparingu rozbili Liverpool (4:0). Po meczu menedżer ekipy z Old Trafford nie ukrywał radości z powodu efektownej wygranej.

Man Utd od zwycięstwa zaczął tourne po Tajlandii

Ekipa z Old Trafford przekonująco pokonała Liverpool (4:0)

Na temat starcia Czerwonych Diabłów z The Reds głos zabrał Erik ten Hag

Man Utd na zwycięskim szlaku

Man Utd mierzył się z aktualnym wicemistrzem Premier League w trakcie tournee po Tajlandii. Starcie Czerwonych Diabłów z Liverpoolem odbyło się w stolicy kraju Bangkoku. Podopieczni Erika ten Haga już do przerwy prowadzili 3:0. Tymczasem po zmianie stron dołożyli jedno trafienie.

– Oczywiście jesteśmy dzisiaj szczęśliwi. Myślę, że to był zespół z wielkim duchem. Chociaż wiemy, że to dopiero początek przygotowań. Naciskaliśmy, ale też popełnialiśmy błędy. Mieliśmy też kilka okazji, których nie wykorzystaliśmy – mówił menedżer Man Utd cytowany przez ESPN.

– Nasza drużyna grała dzielnie. Musimy w każdym razie bardzo ciężko pracować, aby naprawić błędy, ale oczywiście jesteśmy zadowoleni z pierwszej gry. Wiem, że mamy dobrych zawodników. Teraz musimy stworzyć zespół – uzupełnił ten Hag.

Ekipa z Old Trafford kolejne spotkanie kontrolne rozegra już w piątek, mierząc się z Melbourne City. Później rywalami Man Utd będą: Crystal Palace, Aston Villa, czy Atletico Madryt.

