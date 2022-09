Źródło: The Mirror

Reprezentacja Anglii może mieć w najbliższych latach sporo pożytku z Jude Bellinghama. Zawodnik ostatnio jest łączony przez media z różnymi. Na temat 19-latka głos zabrał Jordan Henderson.

Reprezentacja Anglii w najbliższym czasie może być oparta na takich zawodnikach jak Jude Bellingham

Na temat 19-latka głos zabrał ostatnio Jordan Henderson

środkowy pomocnik ma kontrakt ważny z klubem z Anfield Road do 2025 roku

Henderson pochlebnie o Bellinghamie

Reprezentacja Anglii ma za sobą zremisowane spotkanie z Niemcami (3:3) w Lidze Narodów UEFA. Podopieczni Garetha Southgate’a nie wygrali jednocześnie w drugim z rzędu meczu. Kolejny występ w drużynie narodowej zaliczył Jude Belingham, który w starciu z zespołem Hansiego Flicka został zmieniony w 90. minucie przez Jordana Hendersona.

– Lubię Jude, jest niesamowitym graczem. Bellingham jest fantastycznym profesjonalistą, a jego mentalność jest kluczem do jego rozwoju. Nie chcę go za bardzo chwalić, bo wciąż jest młodym facetem! W młodym wieku będzie na nim duża presja, ale oczywiście jest topowym zawodnikiem i jestem pewien, że odegra ważną rolę w Katarze – powiedział pomocnik Liverpoolu cytowany przez The Mirror.

The Reds są jedną z ekipą, która jest zainteresowana pozyskaniem Bellinghama. Piłkarz aktualnie broni barw Borussii Dortmund. Zawodnik znajduje się też na liście życzeń takich ekip jak: Man Utd, Real Madryt, czy Chelsea.

