Haaland z rekordowym kontraktem. Długość umowy szokuje

Every Second Media / PA Images / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Haaland do końca kariery w City?

Erling Haaland ma za sobą dwa i pół roku gry w Premier League. Reprezentant Norwegii w lecie 2022 roku zamienił Borussię Dortmund na Manchester City i od tego momentu wystąpił w 126 spotkaniach w koszulce Obywateli. Dorobek 24-latka w barwach The Citizens jest imponujący – udało mu się zdobyć już 111 bramek. Po dwóch sezonach rywalizacji w angielskiej elicie wychowanek Bryne może pochwalić się dwoma tytułami króla strzelców ligi.

Wideo: Manchester City – sezon 2024/25

Haaland doskonale radzi sobie na Etihad i City bez wątpienia nie zamierza się z nim rozstawać, ale były zawodnik RB Salzburg jest łączony ze zmianą miejsca pracy. Zainteresowanie pozyskaniem 39-krotnego reprezentanta Norwegii wyrażają przede wszystkim dwaj hiszpańscy giganci, a więc FC Barcelona i Real Madryt. Jednak wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie obie ekipy będą musiały porzucić swoje marzenia. David Ornstein zdradził, że napastnik właśnie podpisał nowy kontrakt z mistrzem Anglii.

Długość umowy szokuje. Haaland związał się z Manchesterem porozumieniem ważnym aż do… 2034 roku! To oznacza, że – przynajmniej w teorii – 24-latek ma występować na Etihad jeszcze przez 9,5 roku. Ornstein ujawnił, że zrezygnowano z klauzuli odejścia, a Obywatele mogą “spać spokojnie”. Według dziennikarza The Athletic to jeden z “najbardziej lukratywnych kontraktów w historii świata sportu”. Na konto gwiazdy City tygodniowo ma wpływać ponad 500 tysięcy funtów.