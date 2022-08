PressFocus Na zdjęciu: Erling Haaland

Haaland liczy na rozwój w Manchesterze City

City zakończyło poszukiwania nowego napastnika tego lata, gdy podpisali kontrakt z Erlingiem Haalandem z Borussii Dortmund pozyskując go za 51 milionów funtów. 22-latek świetnie rozpoczął swoją przygodę na Etihad Stadium, strzelając trzy gole w swoich pierwszych trzech meczach w Premier League, w tym dwie bramki w debiucie.

City długo walczyło z Realem Madryt, aby pozyskać Norwega, a zespół z Hiszpanii przez dłuższy czas był stawiany w roli faworyta do ściągnięcia byłego już gracza BVB. Haaland ostatecznie wybrał jednak Obywateli i możliwość pracy z Pepem Guardiolą.

Rozmawiając z FourFourTwo, Haaland otworzył się na to, jak widzi swoją karierę w City, powołując się na napastnika Realu Madryt Karima Benzemę jako przykład tego, co chce osiągnąć.

– Nie wiem, co przyniosą kolejne lata, ale zawsze musi to mieć związek z rozwojem i podnoszeniem umiejętności piłkarskich. Nigdy nie możesz przestać szukać nowych sposobów, aby stać się lepszym. Spójrzmy na Karima Benzemę w Realu Madryt. Ma teraz 34 lata i nagle stał się jeszcze lepszym graczem w ciągu ostatnich kilku lat. To niesamowite. Tego samego oczekuję od siebie – powiedział Haaland.

Niektórzy fani City mogą czuć się nieco nieswojo, gdy Haaland przywołuje nazwisko Benzemy, biorąc pod uwagę spekulacje i pogłoski, że Haaland może po kilku latach spędzonych w City dołączyć do zespoły z Madrytu. Fani mogą być jednak pewni, że Norweg jest w pełni skoncentrowany na osiągnięciu sukcesu w Manchesterze. Pod okiem Pepa Guardioli nie może być mowy o przeciętności.

