PressFocus Na zdjęciu: Erling Haaland

Erling Haaland fantastycznie rozpoczął swoją przygodę z Manchesterem City. Zdobywa bramki od swoich pierwszych chwil w nowym klubie, przez co wyrósł na głównego faworyta do korony króla strzelców Premier League. Kevin De Bruyne uważa, że Norweg może dać mistrzom Anglii jeszcze więcej.

Erling Haaland ma już na swoim koncie 10 bramek w Premier League

We wtorek dołożył także dwa trafienia w Lidze Mistrzów

Kevin De Bruyne uważa, że Haaland nie przystosował się jeszcze do stylu Manchesteru City

Haaland ma jeszcze pole do rozwoju

Kibice Manchesteru City szybko się przekonali, że Erling Haaland to prawdziwa maszyna do strzelania bramek. Norweski napastnik wzmocnił tego lata szeregi mistrza Anglii, a aklimatyzacja przebiegła wyjątkowo szybko. Ma on już bowiem dziesięć trafień w samej Premier League. We wtorek dołożył do swojego dorobku również dwie bramki w 1. kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów.

Wszyscy zachwycają się bramkostrzelnością Haalanda, a Kevin De Bruyne widzi dla niego jeszcze spore pole do poprawy. Pomocnik uważa, że ten nie zdołał się jeszcze zaadaptować do stylu gry Manchesteru City. Jeśli to zrobi, jego występy staną się kompletne.

Myślę, że sposób, w jaki się do nas dostosował, jest naprawdę zjawiskowy, ale myślę, że poza zdobywaniem bramek jest jeszcze inna część gry. Myślę, że ta część jest trudniejsza do zaadaptowania. To sprawia, że jest bardziej ekscytująca. Jeśli będzie mógł dostosować się do sposobu, w jaki gramy, wtedy osiągnie znacznie wyższy poziom.

Staram się wykonywać swoją pracę, wykonywać odpowiednie ruchy i próbować stworzyć jak najwięcej szans, a wiem, że w ten czy inny sposób Erling tam będzie. Na razie zdobywa bramki, więc pomaga nam wygrywać mecze. Jest dobrze – przekonuje Belg.

