Na zdjęciu: Erling Haaland

Rafaela Pimenta przejęła imperium Mino Raioli, którego klejnotem koronnym jest obecnie Erling Haaland. Brazylijka uważa, że za jej podopiecznego trzeba będzie kiedyś zapłacić blisko miliard euro.

Rafaela Pimenta to następczyni zmarłego Mino Raioli

W wymowny sposób skomentowała kwestię klauzuli odstępnego w kontrakcie Erlinga Haalanda

Ponadto Brazylijka uważa, że gracz Manchesteru City będzie kiedyś wart miliard euro

“Klauzula? Jako prawnik mogę powiedzieć, że nie wolno mi o tym mówić”

Mino Raiola zmarł w kwietniu, ale był przekonany, że zostawia swoje imperium w dobrych rękach. Trafiło ono do Rafaely Pimenty i to właśnie Brazylijka udzieliła niedawno interesującego wywiadu Gianluce Di Marzio. Pokłada ona ogromną wiarę w swojego klienta, Erlinga Haalanda.

– Będzie pierwszym piłkarzem, który zbliży się do miliarda opłaty za jego transfer – wypaliła prawniczka. – Myślę, że Haaland ma tajną broń: swego ojca. On się nie ekscytuje, nie gubi i nie sądzę, by kiedykolwiek zaczął. Nie widziałam nigdy wielkiego zawodnika, który podążał wyłącznie za pieniędzmi. One przychodzą same – dodała.

Jednocześnie Pimenta pozostaje otwarta na przedłużenie współpracy Norwega z Manchesterem City.

– Mam nadzieję. Czemu nie? Jeśli będą chcieli o tym porozmawiać, będę szczęśliwa – wyznała agentka. Sprytnie odpowiedziała też na pytanie odnośnie rzekomej klauzuli, która pozwoli napastnikowi odejść latem 2024 roku. – Dobrą stroną bycia prawnikiem jest to, że gdy ktoś naciska mnie w jakiejś kwestii, mogę powiedzieć, że jako prawnik nie mogę o tym mówić – powiedziała.

Haaland notuje fenomenalne wejście do zespołu Obywateli. W tym sezonie rozegrał już dla nich 14 meczów. Zanotował w nich aż 20 bramek i trzy asysty.

