fot. Imago / Micah Crook Na zdjęciu: Mychajło Mudryk

W pierwszym spotkaniu trzeciej kolejki Premier League piłkarze Chelsea zmierzą się u siebie z Luton Town

Mychajło Mudryk doznał kontuzji w trakcie treningu i wypada ze starcia przeciwko beniaminkowi ligi angielskiej

Mauricio Pochettino wypowiedział się w sprawie na przedmeczowej konferencji prasowej

Mudryk przegapi mecz z Luton Town

Chelsea ma zamiar w spotkaniu trzeciej kolejki Premier League wrócić na zwycięskie tory. Jak na razie w tej kampanii stołeczny zespół zremisował z Liverpoolem (1:1) i przegrał z West Ham United (1:3).

Tymczasem menedżer The Blues przekazał, że w piątkowej batalii nie będzie mógł wystąpić Mychajło Mudryk. 22-latek doznał kontuzji na jednym z treningów Chelsea. – W przypadku Michajło jest to drobny problem. Myślę, że ominie go kilka dni, ale jutro go nie będzie. Mamy nadzieję, że pomożemy mu grać tak, jak naszym zdaniem może grać. Dlatego jesteśmy rozczarowani, ale jednocześnie nie jest to duży problem. Musimy poczekać może tydzień lub kilka dni, zanim ponownie dołączy do zespołu – mówił Mauricio Pochettino na konferencji prasowej cytowanej przez oficjalną stronę Chelsea.

Rywalizacja piątkowa zacznie się o godzinie 21:00. Areną będzie Stamford Bridge.

Czytaj więcej: Chelsea ogłasza kolejny transfer. Brazylijski talent w The Blues