Chelsea szturmuje rynek transferowy, sprowadzając do składu przede wszystkim perspektywicznych piłkarzy. The Blues ogłosili podpisanie kontraktu z Deividem Washingtonem z Santosu.

IMAGO / Bruno Vaz Na zdjęciu: Deivid Washington

Chelsea szturmuje rynek transferowy

Fala transferów wystartowała, gdy klub przejął miliarder Todd Boehly

Teraz do klubu dołącza brazylijski talent – Deivid Washington

Deivid Washington przechodzi z Santosu do Chelsea

Todd Boehly zrewolucjonizował kadrę Chelsea, dokonując kilkudziesięciu transferów. Właściciel skupił się przede wszystkim na perspektywicznych zawodnikach. Teraz do klubu dołącza kolejny talent – Deivid Washington, wychowanek brazylijskiego Gremio. Nastoletni napastnik podpisał z The Blues siedmioletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Welcome to Chelsea, Deivid Washington! 🔵 pic.twitter.com/qwLuddBTK5 — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 24, 2023

Deivid Washington rozpoczął karierę w Gremio, a następnie w 2016 roku przeszedł do Santosu. Po raz pierwszy poważną uwagę przyciągnął, występując w młodzieżowych szeregach Santosu, a jego wyczyny strzeleckie zapewniły mu powołanie do pierwszego składu. Zadebiutował w seniorskiej drużynie w kwietniu, wchodząc na boisko jako zmiennik w końcówce Copa do Brasil, a swojego pierwszego gola strzelił miesiąc później w wygranym 3:0 Serie A z Bahią.

