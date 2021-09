Pep Guardiola jest ostatnio obiektem zainteresowania brytyjskich mediów, które przytaczają jego wypowiedzi. Jedna z nich wywołała oburzenie wśród fanów Manchesteru City. Kataloński trener zwrócił się do nich jasnym przekazem.

Pep Guardiola udzielił ostatnio wypowiedzi, która nie spodobała się kibicom Manchesteru City

Szef fanów mistrza Anglii odpowiedział katalońskiemu trenerowi

Na ripostę zdecydował się opiekun Obywateli

Guardiola starał się uspokoić kibiców Manchesteru City

Manchester City od pewnego czasu jest w bardzo dobrej formie. W trzech z czterech poprzednich meczów strzelił minimum pięć goli. Ostatnio brytyjska prasa najwięcej czasu poświęca jednak Pepowi Guardioli. Kataloński trener w meczu z RB Lipsk zareagował wybuchowo wobec swoich dwóch podopiecznych. Po spotkaniu z niemiecką drużyną (6:3) miał zaś pretensje do fanów Obywateli, którzy niezbyt licznie zjawili się na pojedynku w Lidze Mistrzów.

– On nie rozumie trudności, jakie mogą mieć niektórzy ludzie, aby dostać się na mecz na Etihad Stadium w środowy wieczór o 21:00. Mają dzieci, o których muszą myśleć, mogą nie być w stanie sobie na to pozwolić. Są jeszcze pewne kwestie związane z COVID… Nie wiem, dlaczego on to komentuje – takie stanowisku ma sekretarz generalny oficjalnego klubu kibica Manchesteru City Kevin Parker. Co na ten temat myśli Pep Guardiola?

– Nie mam zamiaru przepraszać za to, co powiedziałem. Powiedziałem, że potrzebujemy wsparcia. Nie ma znaczenia, ile osób przyjdzie, ale zapraszam ich, aby przyszli i cieszyli się grą, ponieważ potrzebujemy wsparcia – rzekł kataloński trener na konferencji prasowej przed meczem z Southampton.

– Zawsze mówiłem, chłopaki, jeśli zechcecie do nas dołączyć, będę niesamowicie szczęśliwy, ponieważ wiem, jakie to będzie trudne. Wolę być z moimi ludźmi niż bez moich ludzi – dodał Guardiola.

