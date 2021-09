Kibice odpowiedzieli Guardioli.”Niech zajmie się trenowaniem”

Oficjalny klub kibiców Manchesteru City stanowczo zareagował na ostatnie komentarze Josepa Guardioli dotyczące liczby kibiców na meczu Ligi Mistrzów z RB Lipsk. Trybuny Etihad Stadium nie były w jego trakcie wypełnione i hiszpański szkoleniowiec apelował do kibiców o liczniejsze przybywanie na stadion.

Manchester City w środę pokonał 6:3 RB Lipsk w pierwszym meczu Ligi Mistrzów, a na trybunach zasiadło tylko 38 tysięcy kibiców

Po meczu menedżer Josep Guardiola zaapelował do fanów zespołu o liczniejsze przybywanie na trybuny

Na słowa hiszpańskiego szkoleniowca ostro zareagowali przedstawiciele oficjalnego klubu kibica Manchesteru City

Ostra reakcja kibiców Manchesteru City

Manchester City w pierwszym meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów wygrał 6:3 z RB Lipsk, a spotkanie z trybun Etihad Stadium oglądało nieco ponad 38 tysięcy kibiców. To liczba znacznie poniżej pojemności stadionu, która wynosi około 54 tysiące miejsc.

Kevin Parker, który pełni funkcję sekretarza generalnego oficjalnego klubu kibiców Manchesteru City, w dość ostrych słowach skomentował ostatnie słowa Guardioli, apelując do niego, aby ograniczył się do trenowania drużyny.

– On nie rozumie trudności, jakie mogą mieć niektórzy ludzie, aby dostać się na mecz na Etihad Stadium w środowy wieczór o 21:00. Mają dzieci, o których muszą myśleć, mogą nie być w stanie sobie na to pozwolić. Są jeszcze pewne kwestie związane z COVID… Nie wiem, dlaczego on to komentuje – powiedział sekretarz generalny oficjalnego klubu kibica City Kevin Parker.

– Jest absolutnie najlepszym trenerem na świecie i jakby to powiedzieć w najmilszy możliwy sposób, uważam, że powinien się tego trzymać – kontynuował.

W najbliższej ligowej kolejce Manchester City zmierzy się u siebie z Southampton. Kevin Parker jest przekonany, że trybuny Etihad Stadium będę tym razem wypełnione.

– Oczywiście, że chciałby mieć pełne trybuny, ale nie wiem, dlaczego miałby kwestionować, czy będziemy je mieli przeciwko Southampton. Graliśmy dwa sobotnie mecze u siebie i stadion, przynajmniej z perspektywy City, był pełny przy obu okazjach. Nie sądzę, by ktokolwiek gdziekolwiek w klubie powinien kwestionować lojalność kibiców. To frustrujące – dodał Parker.

