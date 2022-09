Źródło: The Athletic

PressFocus Na zdjęciu: Josep Guardiola

Menedżer Manchesteru City, Pep Guardiola, wyjaśnił powody podpisania kontraktu z Manuelem Akanjim. Hiszpański szkoleniowiec jednocześnie skomentował stan zdrowia Aymerica Laporte, którego czeka przerwa w grze po operacji.

Guardiola skomentował transfer Akanjiego do Manchesteru City

Menedżer przyznał, że do takiego ruchu klub zmusiła sytuacja kadrowa

Obecnie Guardiola ma do dyspozycji jedynie dwóch środkowych obrońców

Problemy kadrowe jednym z powodów transferu Akanjiego do City

28-letni Laporte przeszedł operację kolana w lipcu i jeszcze nie wrócił do pełni sił. Urazu doznał też Nathan Ake, w wyniku czego w Manchesterze City było dwóch zdolnych do gry środkowych obrońców. To Ruben Dias oraz John Stones. Dlatego Obywatele w ostatniej chwili zdecydowali się pozyskać z Borussii Dortmund Manuela Akanjiego.

– Mieliśmy czterech wspaniałych obrońców, ale Laporte doznał ciężkiej kontuzji i nie będzie go dwa miesiące. Jego stan się poprawia, ale jego powrotu na boisko nie przyspieszymy. Ake ma problemy mięśniowe. Przy tak napiętym terminarzu nie mogliśmy zostać z dwójką defensorów. Mając doświadczenie z poprzedniego sezonu, gdy Laporte grał z kontuzją, bo nie mieliśmy innej możliwości musieliśmy sprowadzić nowego gracza i uważam, że dokonaliśmy dobrego wyboru – powiedział Guardiola.

Guardiola rozwinął również cechy, które sprawiły, że Akanji był atrakcyjny, mimo że 27-latek nie grał w tym sezonie Bundesligi w barwach BVB.

– Mieliśmy okazję sprowadzić zawodnika, któremu pozostał rok kontraktu i ma ogromne doświadczenie. Jego profil gry idealnie odpowiadał naszym potrzebom. Jest szybki i dobrze wyszkolony technicznie. Przekonaliśmy się o tym, gdy graliśmy z Borussią – powiedział hiszpański menedżer The Citizens.

Manchester City w kolejnym meczu Premier League zmierzy się z Aston Villą. Obywatele z 13 punktami są wiceliderem rozgrywek.

Zobacz również: Liverpool marnuje swój potencjał. Na Anfield “działają na szkodę spółki”