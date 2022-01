Pressfocus Na zdjęciu: Pep Guardiola

Pep Guardiola wypowiedział się przed meczem Manchester City – Chelsea. Trener mistrza Anglii skierował mnóstwo komplementów w stronę Tuchela.

15 stycznia to data rozegrania hitowej potyczki Manchester City – Chelsea

Przed najciekawszym meczem w 22. kolejce Premier League głos zabrał Pep Guardiola

Opiekun mistrza Anglii wychwalał najbliższego przeciwnika oraz Thomasa Tuchela

Manchester City przed trudnym zadaniem

Piłkarze Manchesteru City mogą aktualnie pochwalić się serią siedmiu zwycięstw z rzędu. Dzięki temu Obywatele wypracowali przewagę dziesięciu punktów w tabeli Premier League nad Chelsea, z którą zagrają w sobotnim hicie. Trener mistrza Anglii wypowiedział bardzo miłe słowa o Thomasie Tuchelu.

– To bardzo kreatywny trener. Jeden z nielicznych menadżerów, od których ciągle się uczę, aby samemu stać się jeszcze lepszy. Jest doskonały we wszystkich swoich działaniach. Podziwiam go, odkąd był w Mainz, później w BVB – powiedział Pep Guardiola.

– Lubię oglądać futbol prezentowany przez drużyny, które prowadzi. Thomas sprawia, że światowy futbol staje się lepszy. Kiedy widzisz menadżera, który zawsze chce być pozytywnie nastawiony do swojego stylu, to dobrze – dodał Hiszpan, który podzielił się swoją opinią na temat Chelsea.

– Piłka nożna to ciągła ewolucja. Są okresy, w których grasz dobrze, ale kluczem jest utrzymanie tego tak długo, jak to możliwe. Jutro staniemy przed ważnym testem, bo zmierzymy się z mistrzami Europy – stwierdził opiekun Manchesteru City

– Są doskonałym zespołem na każdej płaszczyźnie. W swojej grze prezentują prawdziwą osobowość. To kolejny test i kolejny mecz, w którym postaramy się wygrać i zaprezentować jak najlepiej potrafimy – uzupełnił Guardiola.

