Guardiola przewiduje Frankowi wielką przyszłość

Manchester City bezbłędnie wystartował w sezonie 2024/2025. Po wygranej w meczu o Tarczę Wspólnoty mistrzowie Anglii zaliczyli również cztery kolejne zwycięstwa w Premier League. W miniony weekend ograli u siebie Brentford 2-1. Rywal przysporzył im sporych problemów, bowiem wyszedł na prowadzenie już w pierwszej minucie rywalizacji. Trzy punkty zapewnił natomiast niezawodny Erling Haaland, który dołożył do swojego dorobku dwa kolejne trafienia.

Na pomeczowej konferencji Pep Guardiola nie ukrywał, że był pod wrażeniem występu swojego przeciwnika. Wychwalał trenera Brentford Thomasa Franka, zapowiadając, że w przyszłości czeka go praca w najlepszych europejskich klubach.

– Jestem jego wielkim fanem. Nie pamiętam, kiedy w ciągu ostatnich ośmiu czy dziewięciu lat ktoś zagrał z nami tak, jak Brentford przez pierwsze 30 minut. To kwestia czasu, kiedy Thomas Frank trafi do dużego europejskiego klubu. Jestem dobry w kilku rzeczach, a jedna z nich to rozpoznanie umiejętności menedżera. To się wydarzy – zapewniał Guardiola.

Frank pracuje w Brentford od 2018 roku. 50-latek wywalczył swego czasu awans do Premier League, a później skutecznie utrzymywał się ze swoim zespołem w elicie. Sezon 2022/2023 zakończył nawet na dziewiątym miejscu w ligowej tabeli. Minionego lata Frank był łączony z posadami w Manchesterze United lub Chelsea. Niewykluczone, że w niedalekiej przyszłości zamieni Brentford na klub z wyższej półki. W tym sezonie jego drużyna zdobyła już sześć punktów w czterech ligowych meczach. Przegrała dwukrotnie – z Manchesterem City oraz Liverpoolem.