PressFocus Na zdjęciu: Josep Guardiola

Chelsea szuka nowego menedżera, który zastąpi Thomasa Tuchela po tym, jak Niemiec został zwolniony przez klub. Wszystko wskazuje na to, że stery w ekipie z zachodniego Londynu przejmie Graham Potter, obecnie pracujący w Brighton.

Brytyjskie media zastanawiają się nad wyborem nowego trenera Chelsea

Nowym menedżerem ma zostać Graham Potter pracujący w Brighton

Football London przypomina słowa Guardioli o Potterze argumentując, że to słuszny wybór The Blues

Graham Potter bliski przejęcia schedy po Tuchelu

Chelsea w środę poinformowała o zwolnieniu Thomasa Tuchela. Decyzja, choć mogła być nieco zaskakująca ze względu na wczesny etap kampanii, była zdaniem wielu ekspertów nieunikniona ze względu na pogarszające się relacje Niemca z właścicielem klubu.

Media wymienią dwa nazwiska na nowego trenera The Blues. To Mauricio Pochettino i Graham Potter. Według najnowszych doniesień to ten drugi ma objąć stery na Stamford Bridge. Wiele powinno się wyjaśnić w czwartek po rozmowach obu stron. Potter dostał zgodę od Brighton na negocjacje z Chelsea.

Wybór może nie do końca oczywisty, jednak brytyjskie media uważają, że trafny. Na potwierdzenie swojej tezy Football London przytacza słowa Pepa Guardioli, który niegdyś bardzo chwalił Grahama.

– Oglądać Brighton to czysta przyjemność. Analizowanie tej drużyny sprawia ogromną radość i jednocześnie martwisz się o ich jakość. Będziemy musieli zagrać na najwyższym poziomie, aby zwyciężyć. Jestem absolutnie wielkim fanem Grahama Pottera. Drużyna jest bardzo dobrze poukładana, a zawodnicy poruszają się bardzo swobodnie. Wszyscy wiedzą, co mają robić, a ponadto grają odważnie i ofensywnie – mówił menedżer Manchesteru City.

Brytyjskie media podkreślają, że lepszej rekomendacji niż od Guardioli dostać nie można. Football London dodaje, że jeśli ktoś ma jeszcze wątpliwości odnośnie wyboru nowego menedżera Chelsea słowa Hiszpana powinny je zdecydowanie rozwiać. Brighton to obecnie czwarty zespół Premier League z trzynastoma punktami po sześciu kolejkach.

Zobacz również: Tuchel z sowitym odszkodowaniem, Chelsea nie skąpi funtów