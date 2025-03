Guardiola zaszkodził piłce nożnej. Legenda uderza w trenera Man City

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Nie lubię Guardioli. Jest arogancki – twierdzi Fabio Capello

Pep Guardiola przez wielu uznawany jest za jednego z najlepszych trenerów piłki nożnej w historii. W XXI wieku hiszpański szkoleniowiec nie ma sobie równych pod względem wygrywania trofeów. Począwszy od FC Barcelony, przez Bayern Monachium aż do Manchesteru City zdobył 39 pucharów. W tym m.in. trzykrotnie wygrał Ligę Mistrzów, mistrzostwo Hiszpanii i Niemiec oraz sześć razy był mistrzem Anglii.

Jego myśl taktyczna nie przypadła jednak do gustu wszystkim. Drużyny prowadzone przez Guardiolę często grają spokojny futbol oparty na dużej liczbie krótkich podań. Ostatnio do grona krytyków 54-latka dołączył Fabio Capello, który nie gryzł się w język w rozmowie z portalem El Mundo. Włoch otwarcie przyznał, że nie lubi Guardioli, a najbardziej przeszkadza mu w nim jego arogancja.

– Wiesz, czego nie lubię w Guardioli? Jego arogancji. Liga Mistrzów, którą zdobył z Manchesterem City to jedyny raz, gdy powstrzymał się od podejmowania dziwnych decyzji. Przez resztę lat w Manchesterze i Monachium bawił się w bohatera. Zmieniał i wymyślał, żeby na końcu powiedzieć: “To nie zawodnicy wygrywają, tylko ja”. Ta arogancja kosztowała go kilka tytułów – powiedział Fabio Capello w rozmowie z El Mundo.

– Szanuję go, ale dla mnie to jasne. Nawet jeśli to nie jego wina, to i tak wyrządził wiele złego. Każdy spędził dziesięć lat, próbując go naśladować. Zniszczyło to włoski futbol, który stracił swoją naturę. […] Katastrofa i nuda sprawiły, że wiele osób uciekło od piłki nożnej. Oglądają tylko najlepsze momenty, bo po co mają oglądać 90 minut samych podań – dodał.

Aktualnie zespół Guardioli mierzy się z kryzysem, przez który Manchester City praktycznie stracił szanse na obronę tytułu. Ponadto w rundzie play-off Ligi Mistrzów za burtę rozgrywek wyrzucił ich Real Madryt. Jedyną szansą na zdobycie trofeum został udział w Pucharze Anglii.