Guardiola odpowiedział Alvarezowi. City sprzeda mistrza świata?

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola i Julian Alvarez

Manchester City czeka na decyzję Alvareza

Julian Alvarez znakomicie spisuje się na Etihad. Manchester City nie ma prawa narzekać na sportową postawę reprezentanta Argentyny, który w ciągu dwóch lat spędzonych w klubie rozegrał 103 mecze, strzelił 26 goli i zanotował 18 asyst. Jednak 24-latek doskonale wie, że numerem jeden w ataku Obywateli jest Erling Haaland. To sprawia, że mistrz świata z Kataru zaczyna rozważać zmianę barw.

Na rozterki Alvareza odpowiedział Pep Guardiola. – Nie myślę o zastąpieniu go, ale wiem, że powiedział, że się zastanowi się nad swoją przyszłością. Kiedy skończy o tym myśleć, jego agent zadzwoni do Txikiego Begiristaina i zobaczymy, co się stanie. Wiem, że chce grać w ważnych momentach. Ale inni też tego chcą. Mamy 18, 19 zawodników, którzy również chcą grać w ważnych meczach. Czytałem, że musi to przemyśleć. A potem poinformuje nas, co chce zrobić – stwierdził szkoleniowiec City.

Czy Julian Alvarez może opuścić Manchester City? Włodarze ekipy z Etihad oczekują za niego około 90 milionów euro, na co ma składać się 70 milionów podstawowej kwoty i 20 milionów w bonusach. Obywatele rozważają także umieszczenie klauzuli odkupu w umowie o sprzedaży Argentyńczyka.