Guardiola nie wierzy Kloppowi. “Nie byłby sobą”

PressFocus Na zdjęciu: Josep Guardiola

Josep Guardiola stwierdził, że “nie wierzy” Juergenowi Kloppowi mówiącemu, że Liverpool nie ma szans dogonić Manchesteru City w walce o tytuł. Obecnie The Reds tracą do Obywateli dziewięć punktów, ale mają jedno spotkanie do rozegrania więcej.

Liverpool pozostaje najgroźniejszym rywalem Manchesteru City w walce o mistrzowski tytuł

Wątpliwości co szans swojego zespołu na dogonienie Obywateli wyraził niedawno Juergen Klopp

Ze słowami Niemca nie zgadza się Josep Guardiola, który jest przekonany, że menedżer Liverpoolu cały czas wierzy w zdobycie mistrzostwa

Guardiola skomentował słowa Kloppa

– Nie wierzę mu – powiedział Josep Guardiola podczas piątkowej konferencji prasowej, cytowany przez ESPN. – Oczywiście jest to możliwe i on myśli tak samo. W przeciwnym razie nie byłby takim rywalem, jakim jest – kontynuował.

– Oczywiście, że w to wierzy. W piłce nożnej wszystko się może zdarzyć. On wie, że musi wygrać wiele spotkań, my również wiemy, że to musimy to zrobić, walczyć o kolejne mistrzostwo – mówił szkoleniowiec Manchesteru City.

– Zwycięstwo w Premier League to najprzyjemniejszy tytuł, ponieważ musisz walczyć z niesamowitą liczbą problemów. Sytuacje związane z kontuzjami, złe serie, wiele takich rzeczy. Chodzi o to, kto jest bardziej konsekwentny, a te dwie drużyny są niesamowicie konsekwentne – mówił Guardiola.

– W ciągu ostatnich 14 spotkań zaliczyliśmy niesamowitą serie, a jesteśmy tylko sześć punktów z przodu. To dlatego, że przeciwnik jest tak dobry. W normalnych okolicznościach przeciwnik byłby 10 lub 12 punktów za nami, biorąc pod uwagę ilość spotkań, które wygraliśmy – dodał menedżer Obywateli.

Manchester City swoje najbliższe spotkanie rozegra w sobotę. W wyjazdowym pojedynku, który rozpocznie się o godzinie 18:30, zmierzy się z Norwich City.

Zobacz także: Norwich City – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (12.02.2022)

Norwich Manchester City 22.0 8.60 1.16 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 lutego 2022 10:21 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin