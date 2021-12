Pressfocus Na zdjęciu: Pep Guardiola

Pep Guardiola na konferencji prasowej wystosował apel do Premier League. Trener Manchesteru City domaga się możliwości pięciu zmian w meczu.

Boxing Day w Premier League już w ten weekend

Granie w święta oznacza dodatkowe przeciążenie i tak zmęczonych piłkarzy

Pep Guardiola domaga się ponownej możliwości dokonania pięciu zmian w czasie spotkania

Guardiola ma rozwiązanie na duże zmęczenie piłkarzy

Większość piłkarzy aktualnie przygotowuje się w spokoju do świąt Bożego Narodzenia. Zawodnicy z Premier League mają jednak z tyłu głowy, że w dniach 26-27 grudnia rozegrają mecze ligowe. To już tradycja angielskiego futbolu. Pep Guardiola nie ma nic przeciwko potyczkom w Boxing Day.

– Nie zmieniłbym tego. To ważne i miłe dla rodzin, że mogą pójść na stadion i spędzić ze sobą czas oglądając mecz – powiedział szkoleniowiec Manchesteru City. Jego zdaniem kłopotem jest co innego.

– Problemem są mecze, kalendarz, granie przez 365 dni w rok. Międzynarodowe zespoły uczestniczą w ogromnej liczbie rozgrywek i rozgrywają dużo meczów. To jest problem, zawodnicy mają 2-3 tygodnie wakacji w lecie, potem znowu sezon, to za dużo – przyznał opiekun mistrza Anglii.. Sądzi on, że Premier League powinna ponownie umożliwić trenerom dokonanie pięciu zmian w czasie meczu.

–Dobro graczy powinno być najważniejsze dla ludzi. To jedyny kraj, który nie akceptuje pięciu zmian, tylko trzy. Czemu? Chcemy chronić zawodników, więc wprowadźcie pięć zmian. Na całym świecie jest ich pięć. Tutaj wciąż są trzy. Podaj mi jedno lepsze rozwiązanie, które lepiej dba o graczy – wytłumaczył Pep Guardiola.

