Mason Greenwood jest zdeterminowany, by kontynuować karierę w Manchesterze United. Wciąż nie ma pewności, jaki będzie finał tej historii, ale zielone światło dał jeden ze sponsorów, co może być traktowane jak światełko w tunelu dla Anglika.

IMAGO / Phil Duncan Na zdjęciu: Mason Greenwood

Greenwood wciąż jest niepewny swojej przyszłości

Napastnik ma oferty z Serie A

Anglik wolałby pozostać na Old Trafford

Greenwood chce kontynuować karierę na Old Trafford

Mason Greenwood oskarżony o napaść seksualną na partnerkę, a następnie oczyszczony z zarzutów wciąż czeka na decyzję, czy będzie mógł kontynuować karierę w Manchesterze United. Klub prowadzi w tej sprawie własne dochodzenie.

W sobotę pojawiła się informacja, że główny sponsor Czerwonych Diabłów Adidas nie ma nic przeciwko, by Greenwood nadal grał na Old Trafford. Takie informacje przekazał The Sun.

Napastnik w ostatnich tygodniach był łączony z transferem do Serie A. Jednym z klubów zainteresowanych Greenwoodem była Roma. Jednak według Daily Mail zawodnik jest zdeterminowany, aby pozostać na Old Trafford. Niewykluczone, że Anglik otrzyma szansę powrotu do składu Czerwonych Diabłów.

