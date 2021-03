Manchester United pokonał u siebie West Ham United (1:0) w spotkaniu 28. kolejki Premier League. Golem na wagę trzech punktów był samobój Craiga Dawsona.

Optyczna przewaga, mało konkretów

Teoretycznie pierwsza połowa należała do Manchesteru United, bo gospodarze znacznie częściej byli przy piłce i przebywali na wrogiej połowie. W praktyce najlepszą okazję zmarnował Marcus Rashford. W 25. minucie Bruno Fernandes po długim rajdzie przekazał piłkę Masonowi Greenwoodowi. Młody napastnik, z kolei, Manchesteru United wrzucił idealnie do Rashforda. Ten świetnie uciekł obrońcom, ale jego uderzenie głową było nie tylko słabe, ale i niecelne. Młoty odgryzały się z rzadka i wraz z upływem czasu rosła przewaga Czerwonych Diabłów.

Pech Craiga Dawsona

Na początku drugiej połowy gospodarzom udało się wreszcie objąć prowadzenie. Rzut rożny wykonywał Bruno Fernandes. W pierwszej chwili wydawało się, że dopadł do niej Scott McTominay. Powtórki udowodniły jednak, że piłka wpadła do siatki po niefortunnej interwencji stopera West Hamu, Craiga Dawsona. W kolejnych minutach David Moyes przesunął swoją drużynę wyżej, co pozwoliło podopiecznym Ole Gunnara Solskjaera skuteczniej kontrować. Po jednej z takich sytuacji Mason Greenwood huknął w słupek, ale ostatecznie samobój Dawsona był jedynym trafieniem, jakie oglądaliśmy tego wieczoru.

Gospodarze zgarnęli trzy punkty i powrócili na fotel wicelidera Premier League, który utracili po triumfie Leicester nad Sheffield. Teraz Czerwone Diabły mają trzy dni na odpoczynek, a w czwartek zmierzą się z Milanem na San Siro w rewanżowym spotkaniu 1/8 finału Ligi Europy.