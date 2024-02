Źródło: The Telegraph

Manchester United pozyska nowego dyrektora sportowego

Ma zostać nim Dan Ashworth

Jego odejście to duża strata dla Newcastle United

Manchester United wzmocni się nowym dyrektorem

Angielskie media mówią o dużej stracie Newcastle United. Dan Ashworth dał się poznać w swoim fachu z bardzo dobrej strony i działacze Srok robili wszystko, by go zatrzymać. Znanego dyrektora sportowego do zmiany pracodawcy przekonał jednak nowy współwłaściciel Manchesteru United, Jim Ratcliffe.

The Telegraph donosi, że przenosiny Ashwortha zostały przesądzone i jego potwierdzenie nastąpi w najbliższych dniach. Dyrektora przekonać miały nie tyle same zarobki, co wizja jaką przedstawił mu Ratcliffe. Nowy współwłaściciel chce wrócić z Manchesterem United na szczyt angielskiego i europejskiego futbolu.

Media spekulują jednocześnie, że Ashworth przejąłby stery w klubie dopiero wraz z początkiem nowego sezonu. Miałby jednak współodpowiadać za cele transferowe przy okazji letniego okienka.

