fot. PressFocus Na zdjęciu: Aston Villa

Aston Villa po rozstaniu z Deanem Smithem jest w trakcie poszukiwania nowego menedżera

Według najnowszych informacji mediów faworytem na nowego opiekuna The Villans, jest Steven Gerrard

41-latek aktualnie odpowiada za wyniki Rangers FC

Gerrard blisko powrotu do Premier League

Aston Villa po rozegraniu 11 spotkań ligowych w tej kampanii plasuje się na 16. miejscu, mając zaledwie 10 punktów na koncie. Nad strefą spadkową zawodnicy The Villans mają tylko dwa oczka przewagi.

Nie dziwi zatem, że władze Aston Villi, szukając pozytywnego impulsu, który ma wpłynąć przede wszystkim na uratowanie ligowego bytu, zdecydowały o rozstaniu z Deanem Smithem

W mediach nie brakuje informacji na temat potencjalnych kandydatów do objęcia posady menedżera The Villans. Wymieniani są między innymi Ralph Hasenhuttl, Kasper Hjulmand. Faworytem do objęcia sterów jest natomiast Steven Gerrard.

Były napastnik Blackburn, Chelsea i Celtic Chris Sutton w Monday Night Club w BBC Radio 5 Live wypowiedział się na ten temat.

– W końcu Gerrard trafi do Liverpoolu. Zanim jednak do tego dojdzie, to sprawdzi się w Aston Villi. Nie chce mówić, że to będzie dla niego odskocznia, bo to duży klub. Aczkolwiek czeka go jeszcze dużo pracy, zanim będzie mógł rywalizować na szczycie – mówił ekspert cytowany przez BBC Sport.

Po przerwie na spotkania reprezentacyjne Aston Villa zmierzy się w roli gospodarza z Brighton.

