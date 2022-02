Jean-Philippe Gbamin piłkarzem CSKA Moskwa

Pressfocus Na zdjęciu: Kibice CSKA Moskwa

Jak poinformował w komunikacie Everton, Jean-Philippe Gbamin oficjalnie przechodzi do CSKA Moskwa. Rosyjski klub wypożyczył Iworyjczyka do końca sezonu 2021/22. W umowie nie zawarto klauzuli wykupu.

Iworyjczyk od momentu transferu do Evertonu trapiony jest niemal ciągle przez kontuzje

W tym sezonie zagrał tylko w trzech meczach

Na wypożyczenie Gbamina zdecydowała się CSKA Moskwa

Rosja szansą na odbudowanie formy i zdrowia?

O zainteresowaniu moskiewskiego klubu osobą Gbamina informowaliśmy stosunkowo niedawno. W poniedziałek okolicach godziny 19:00 klub poinformował na Twitterze o porozumieniu z CSKA Moskwa. Operacja była możliwa do zrealizowania, ponieważ zimowe okienko transferowe w Rosji zamyka się dopiero 22 lutego.

26-letni Gbamin trafił do Evertonu w 2019 roku z Mainz, które otrzymało za niego 25 milionów euro. W tym sezonie na boiskach Premier League Iworyjczyk zameldował się zaledwie trzykrotnie. Tylko raz jako zawodnik podstawowego składu. Z uwagi na liczne kontuzje, które trapiły pomocnika niemal od momentu transferu do Evertonu, zanotował on w barwach The Toffees zaledwie osiem meczów.

Klub z Moskwy liczy, że pomocnik realnie wspomoże go w walce o mistrzostwo Rosji. Na ten moment po 18 kolejkach drużyna zajmuje czwarte miejsce ze stratą ośmiu punktów do prowadzącego Zenitu. Niewykluczone, że w przypadku obiecujących występów Gbamina CSKA Moskwa zdecyduje się wykupić go z Evertonu.

