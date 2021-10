Od środy 27 października ruszamy z nowym formatem wideo “Futbolog”. Prowadzącym będzie Przemysław Langier, dziennikarz sportowy od lat zajmujący się głównie piłką nożną. Co tydzień w środę o godzinie 11:00 na naszym kanale YouTube będzie nowy odcinek programu. Serdecznie zapraszamy!

Wydaje się, że o piłce nożnej może mówić każdy, że nie jest to złożony temat i taki bardziej do piwa, a nie na intelektualną dyskusję. Przemek w swoich tekstach nie raz jednak udowadniał, że zauważa w piłce więcej niż inni, że potrafi zrozumieć futbol logicznie i stara się na argumentach pokazać to innym. Lubi dyskutować o piłce merytorycznie, unika pustych sloganów i banałów, którymi próbuje się często karmić kibiców. Nic go nie wkurza tak bardzo jak gadające głowy sprzedające jedynie stereotypy, swoje wypowiedzi opierając na dawno nieaktualnych sprawach. Dlatego Przemek wychodzi do kibiców z nowym formatem wideo, w którym będzie przekazywał ciekawostki ze świata piłki nożnej, będzie rozmawiał z ludźmi, którzy żywo interesują się futbolem i którzy są z nim na czasie. Będzie poruszał różne tematy związane z piłką. Czasami w sposób śmiertelnie poważny, czasami w zabawny, czasami bazując na samych liczbach, a innym razem na wewnętrznych odczuciach.

W pierwszym odcinku odsłaniamy nieco kulis Złotej Piłki. Rozmawiamy z Nicolasem Mannisierem, który w “L’Equipe” i “France Football” odpowiada za organizację plebiscytu oraz Maciejem Iwańskim, polskim jurorem najbardziej prestiżowego piłkarskiego konkursu na świecie. Jeśli chcecie wiedzieć, która federacja najmocniej lobbowała za swoim piłkarzem, czym głosujący z Afryki zaskoczyli ostatnio organizatorów, ile kosztuje zorganizowanie gali, do ilu osób ona dociera oraz jaki – w euro – jest koszt Złotej Piłki (i czy naprawdę jest zrobiona ze złota)- zapraszamy.

Każdy nowy odcinek “Futbologa” w środy o godzinie 11:00 na naszym kanale Goal.pl. Zapraszamy!

Wojciech Demusiak, red. naczelny Goal.pl