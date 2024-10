Premier League celem Saudyjczyków. Planują inwestycję w czołowy klub

Liverpool oraz Chelsea znaleźli się na radarze Saudyjskiego Funduszu Inwestycyjnego - informuje portal The Independent. Potencjalne przejęcie The Reds może kosztować ponad 4 miliardy euro.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Premier League logo

Nie tylko Newcastle, Saudyjczycy celują w przejęcie Liverpoolu lub Chelsea

Newcastle jesienią 2021 roku przeszło w ręce konsorcjum, na którego czele stoi Saudyjski Publiczny Fundusz Inwestycyjny (PIF). Akcję klubu nabyte przez Arabię Saudyjską wyniosły łącznie 300 milionów funtów. Okazuje się jednak, że to nie koniec inwestycji w drużyny z Premier League.

Brak sukcesów i większego rozgłosu sprawił, że PIF nie chce poprzestać na byciu właścicielem Newcastle. Najnowsze informacje sugerują, że w planach Saudyjczyków jest inwestycja w jeden z czołowych klubów w Anglii. Potencjalna transakcja może wynieść ponad 4 mld euro.

The Independent poinformował, że publiczny fundusz z Półwyspu Arabskiego rozważa inwestycję w Liverpool lub Chelsea. Szczególna uwaga skupia się jednak na The Reds, bowiem ich historia oraz plany na przyszłość bardziej pasują do wizji PIF niż droga, którą obrało The Blues. Ponadto potencjalne rozmowy z Toddem Boehlym mogą okazać się zbyt trudne, aby sfinalizować przejęcie.

Liverpool wg. raportu portalu statista.com wyceniany jest na 4.2 mld euro. Natomiast jak zaznacza brytyjski portal, potencjalna kwota zakupu klubu z Anfield Road może być znacznie wyższa niż obecna wycena wartości. Warto wiedzieć, że Saudyjski Publiczny Fundusz Inwestycyjny ma w swoim portfelu aktywa o łącznej wartości 925 miliardów euro. Zakup kolejnego angielskiego klubu byłby tylko kroplą w morzu ich możliwości finansowych.