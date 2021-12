PressFocus Na zdjęciu: Thomas Frank

Trener Brentfordu, Thomas Frank, nawołuje do przełożenia najbliższej kolejki Premier League oraz nadchodzących ćwierćfinałów Carabao Cup. Według szkoleniowca pomoże to “przerwać łańcuch” koronawirusa i powrócić drużynom do pełni zdrowia.

Thomas Frank chce, by najbliższa kolejka Premier League została przełożona, podobnie jak ćwierćfinały Carabao Cup

Coraz więcej drużyn w Anglii ma problemy z koronawirusem. Szkoleniowiec Brentfordu uważa, że tydzień bez meczów pomógłby zespołom wrócić do pełni zdrowia przed Boxing Day

Frank: przerwijmy łańcuch koronawirusa

Koronawirus ponownie wraca do świata piłki nożnej. Skutki tego są widoczne w Premier League. Ostatnio przełożono już kilka spotkań, między innymi pojedynek Tottenhamu z Brighton & Hove Albion. Powodem było właśnie ognisko Covid-19 w zespole Spurs.

Innym z przełożonych meczów było spotkanie Brentfordu z Manchesterem United, które miało odbyć się we wtorek. Było to spowodowane rosnącą liczbą przypadków w ekipie Czerwonych Diabłów, ale to trener drugiej z drużyn nawołuje do radykalniejszych środków.

Według Thomasa Franka remedium na rosnącą liczbę zakażeń wśród zawodników i personelu jest odwołanie kolejki Premier League, zaplanowanej na najbliższy weekend. Szkoleniowiec Pszczół uważa też, że ćwierćfinały Carabao Cup – zaplanowane na wtorek i środę – również powinny odbyć się w innym terminie.

– Uważamy, że powinno się przełożyć spotkania Premier League zaplanowane na ten weekend. Przypadki zakażeń Covid-19 pojawiają się w każdym klubie. Wszyscy muszą sobie z tym radzić i mają problemy. Przełożenie nadchodzącej kolejki oraz ćwierćfinałów Pucharu Ligi dałoby każdej drużynie tydzień lub co najmniej cztery-pięć dni na zrobienie wszystkiego, co możliwe, by przerwać ten łańcuch – powiedział szkoleniowiec Brentfordu. Jego drużyna w sobotę ma zmierzyć się z Southampton, a w ćwierćfinale Carabao Cup podejmie u siebie Chelsea. Miller podkreśla, że obecnie w jego drużynie jest 13 przypadków zakażenia wśród zawodników i sztabu.

Niewykluczone, że władze ligi zastanowią się nad tą propozycją. Zwłaszcza, że wizytówką ligi jest przecież kolejka podczas świąt Bożego Narodzenia. Premier League zrobi wszystko, by nie przekładać spotkań zaplanowanych na ten okres, a prewencja może poprawić sytuację w klubach najbardziej targanych koronawirusowym problemem.

Southampton Brentford 2.17 3.60 3.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16. grudnia 2021 12:35 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin

Zobacz również: Covid-19 nie ustępuje. Kolejny mecz Premier League przełożony.