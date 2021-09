The World's Highest Paid Soccer Stars in 2021, per @forbes ⚽️



1️⃣ Cristiano Ronaldo $125M

2️⃣ Lionel Messi $110M

3️⃣ Neymar $95M

4️⃣ Kylian Mbappe $43M

5️⃣ Mohamed Salah $41M

6️⃣ Robert Lewandowski $35M

7️⃣ Andres Iniesta $35M

8️⃣ Paul Pogba $34M

9️⃣ Gareth Bale $32M

🔟 Eden Hazard $29M pic.twitter.com/LJm5Qbz98C