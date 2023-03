fot. PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo i Rio Ferdinand

Rio Ferdinand opowiedział o kulisach gry w tenisa stołowego z Cristiano Ronaldo

Anglik przekonywał, że mecze w ping ponga między nim a Portugalczykiem były jak rywalizacje Rogera Federera z Rafaelem Nadalem

Były defensor jednocześnie przyznał, że prawie zmusił CR7 do płaczu

Rio Ferdinand o rywalizacji z Ronaldo

Cristiano Ronaldo dzisiaj broni barw Al-Nassr. W swoim piłkarskim CV ma jednak także takie kluby jak: Manchester United, Real Madryt, czy Juventus. W pierwszym z wymienionych miał okazję grą w tenisa stołowego z Rio Ferdinandem, co Anglik wspomina z uśmiechem.

– Ja i Quinton Fortune, inny nasz kolega z drużyny, często go drażniliśmy – mówił były obrońca Manchesteru United i reprezentacji Anglii w rozmowie na antenie radia KIIS FM 106.5.

– Był dużo młodszy od nas. Być może wszystko było na granicy znęcania się, ale to była tylko próba zahartowania go, zwiększenia odporności na stres – kontynuował Ferdinand.

– Graliśmy co drugi dzień, to było jak rozgrzewka. Próbowałem to rozsmarować wszędzie. I pokonał mnie. Byłem ja i on, byliśmy pierwsi i drudzy, jak Federer i Nadal. Gdyby pokazywano to w telewizji, bilibyśmy rekordy – przekonywał Anglik.

– Prawie się rozpłakał, ale był gotowy do rywalizacji – zakończył Ferdinand.

