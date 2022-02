fot. PressFocus Na zdjęciu: Rio Ferdinand

Manchester City zmierzy się we wtorkowy wieczór ze Sportingiem w spotkaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Tymczasem przed tym starciem na temat gry Obywateli głos zabrał Rio Ferdinand. Były reprezentant Anglii przekonywał, że ekipa Josepa Guardiola całkowicie zdominowała rozgrywki Premier League.

Manchester City imponuje dobrą dyspozycją w tej kampanii

Opinią na temat postawy Obywateli podzielił się Rio Ferdinand

Były obrońca Man Utd pozwolił sobie na zdecydowane stanowisko na temat gry Obywateli

Ferdinand pod wrażeniem Man City

Manchester City do dwumeczu z ekipą z Portugalii podchodzi w roli zdecydowanego faworyta. Jednocześnie The Citizens pewnym krokiem zmierzają również po kolejny tytuł mistrzowski w Anglii.

– To jeszcze nie koniec sezonu. W każdym razie Man City ma w rozgrywkach ligowych na tyle komfortową sytuację, że trudno spodziewać się niespodzianek. Wygląda na to, że ta ekipa ma wszystko pod kontrolą. Nie ma trudnych spotkań. Nie zalicza nawet trudnych momentów, po których można stawiać wniosek związany z tym, że może zostać pokonana – mówił Ferdinand cytowany przez Daily Mail, który opierał się na podcaście Five vit Vibe.

– Najlepsze w tym wszystkim jest to, że Guardiola dominuje rywali, grając bez napastnika. W sumie to wygląda to tak, jakby pokazał wątpiącym w jego pomysł na grę, czyli całej lidze i mediom, środkowy palec – dodał Anglik.

Manchester City po rozegraniu 25 spotkań ligowych zajmuje pierwsze miejsce w ligowej tabeli. Obywatele legitymują się dorobkiem 63 punktów. W pierwszej trójce ligowej tabeli są też Liverpool (54 punkty) i Chelsea (47 punktów).

