Na wtorek zaplanowano pierwsze rywalizacje 1/8 finału Ligi Mistrzów. W jednym ze spotkań Sporting zagra z Man City. Zdecydowanym faworytem tej pary są Obywatele. Czy Lwy pokrzyżują plany mistrzom Anglii. Sprawdź nasz typ i przewidywania oraz kursy bukmacherskie na ten pojedynek.



Sporting Liga Mistrzów

15.02.2022 21:00 Estádio José Alvalade

Man City

Sporting Lizbona – Manchester City, typy i przewidywania

We wtorkowy wieczór w kadrze Man City zabraknie Grealisha, Jesusa i Walkera. Guardiola ciągle ma komfort wyboru, więc powinien bez problemu znaleźć zastępstwo dla nieobecnych graczy. Niemniej Sporting spróbuje sprawić niespodziankę przed własną publicznością.

Od ponad roku Smoki pakują piłkę do siatki rywala w każdym meczu przed własną publicznością. Nasza redakcja spodziewa się, że i tym razem zespół przyjezdny straci gola. W głównym typie stawiamy na bramki z obu stron i wygraną Man City.

STS 2.90 btts i wygrana Man City Przejdź na stronę STS

Sporting Lizbona – Manchester City, ostatnie wyniki

W tym sezonie Sporting stara się obronić ligowy tytuł. Poprzedni rok dla Smoków był przełomowy. Triumf w portugalskiej ekstraklasie po 20 latach nie mógł przejść bez echa. Do tego nie najgorsze wyniki w fazie grupowej Ligi Mistrzów pozwoliły na awans fazy pucharowej. Z tego powodu ambicje rosną wraz z kolejnymi sukcesami. Kilka dni temu gospodarze niefortunnie stracili dwubramkowe prowadzenie w meczu na szczycie przeciwko FC Porto, przez co zawody zakończyły się remisem (2:2). Stąd też Sporting dalej traci sześć oczek do lidera, ale ma ochotę sprawić niespodziankę we wtorkowy wieczór.

Natomiast Man City ostatni mecz przegrał właśnie w elitarnych rozgrywkach, kiedy na koniec fazy pucharowej nie dał rady RB Lipsk (1:2). Od tamtej pory Obywatele tracili punkty tylko raz, gdy zremisowali z Southampton (1:1). Wszystko jest jednak w jak najlepszym porządku, dlatego Josep Guardiola nie wyobraża sobie zakończenia europejskich zmagań już w pierwszej rundzie play-off.

Sporting Lizbona – Manchester City, historia

Ostatni raz obie ekipy grały ze sobą prawie dekadę temu. W całej historii doszło łącznie do trzech spotkań pomiędzy Sportingiem i Man City. Co ciekawe, jedno z nich zakończyło się wygraną Portugalczyków, z kolei pozostałe dwa padły łupem Obywateli.

Sporting Lizbona – Manchester City, kursy bukmacherskie

Sporting Lizbona – Manchester City, transmisja meczu

Transmisję meczu “na żywo” przeprowadzi Polsat Sport Premium 2. Te spotkanie obejrzycie również w Internecie, dzięki platformie polsatbox.pl.

