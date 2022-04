Źródło: You Tube Five

Pressfocus Na zdjęciu: Erik Ten Hag

Nowym menedżerem Manchester United od przyszłego sezonu będzie Eric Ten Hag. Z zatrudnienia holenderskiego szkoleniowca bardzo zadowolony jest były obrońca Czerwonych Diabłów, Rio Ferdinand.

Były obrońca MU podkreślił, że jak ważnym jest, że Ten Hag pomagał kiedyś w Bayernie Pepowi Guardioli

Holenderski szkoleniowiec osiągał też liczne sukcesy z Ajaksem Amsterdam

Ferdinand wierzy, że nowy trener szybko odnajdzie się na Old Trafford

Ten Hag lepszy od Pochettino i Zidane`a

Nazwisko opiekuna Ajaksu Amsterdam od dawna przewijało się w prasowych spekulacjach. Jego kontrkandydatami do pracy na Old Trafford byli szkoleniowiec PSG, Mauricio Pochettino, a także bezrobotny od czerwca 2021 Zinedine Zidane. Ostatecznie władze Manchester United zdecydowały się na zatrudnienie 52-letniego szkoleniowca.

Eric Ten Hag w czasie pięciu lat pracy z Joden trzykrotnie zdobył mistrzostwo Holandii, dwa razy Puchar Holandii oraz raz Superpuchar. Do jego sukcesów należy również zaliczyć półfinał Ligi Mistrzów w sezonie 2018/2019, w którym Ajax w dramatycznych okolicznościach odpadł po dwumeczu z Tottenhamem Hotspur. Wcześniej piłkarze z Amsterdamu wyeliminowali m.in. Real Madryt i Juventus FC.

Z wyboru Ten Haga na menedżera MU zadowolony jest były obrońca tego klubu, Rio Ferdinand.

Przeczytaj również: “Ten Hag właściwą osobą do prowadzenia Man Utd”

Ten Hag ma doświadczenie z gwiazdami

“Witamy Ten Haga w Manchesterze United. Czas zapiąć pasy i cieszyć się grą” – napisał Ferdinand na twitterze, zaraz jak włodarze 20-krotnych mistrzów Anglii ogłosiły decyzje o zatrudnieniu Holendra.

Wcześniej 81-krotny reprezentant Anglii w programie You Tube Five tak wypowiadał się o nowym menedżerze Czerwonych Diabłów: – W Bayernie Monachium pracował pod okiem Pepa Guardioli z wielkimi graczami. Ma więc w tym niezbędne doświadczenie. Myślę, że dużą część tego, co w Manchesterze musi zrobić dobrze, jest właśnie umiejętność współpracy z czołowymi graczami.

– W Manchester United widzieliśmy co prawda wielu trenerów, ze znacznie większą reputacją i sukcesami, aniżeli Ten Hag, którzy jednak w czasie swojej pracy tutaj, zostali “przerzuci” przez ten klub – dodał najdroższy swego czasu obrońca świata.

Przeczytaj również: McCLaren zostanie asystentem ten Haga w Man Utd