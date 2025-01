Man City w dramatyczny sposób rozpoczyna hitowy pojedynek z Chelsea. Abdukodir Chusanow fatalnie wprowadził się do nowej drużyny.

Man City błyskawicznie traci gola

Manchester City przystępował do sobotniego starcia z Chelsea w zaskakującym składzie. W wyjściowej jedenastce mistrzów Anglii znalazło się dwóch debiutantów – Omar Marmoush i Abdukodir Chusanow. Reprezentant Egiptu kosztował Obywateli aż 75 milionów euro, natomiast za Uzbeka zapłacono 40 milionów. 25-latek sprowadzony z Eintrachtu zajął miejsce za Erlingiem Haalandem, a były zawodnik Lens stworzył duet środkowych obrońców z Manuelem Akanjim.

Chelsea objęła prowadzenie już w 3. minucie. Noni Madueke otrzymał podanie od Nicolasa Jacksona i pokonał Edersona. Antybohaterem w tej akcji okazał się Chusanow. 20-latek najpierw starł się w powietrzy z Senegalczykiem, a później… po prostu zagrał pod jego nogi. Błąd młodego obrońcy właściwie bezpośrednio doprowadził do utraty bramki przez Man City.

Chwilę po wznowieniu gry Chusanow podał do Cole’a Palmera i ratował się wślizgiem. Sędzia wycenił to przewinienie na żółtą kartkę. Pep Guardiola wrzucił dwóch nowych zawodników na wyjątkowo głęboką wodę. Było to widoczne zwłaszcza w przypadku obrońcy, który występuje na zdecydowanie bardziej odpowiedzialnej pozycji.