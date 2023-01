Fantasy Premier League: Zaufać Guardioli

PressFocus Na zdjęciu: Fantasy Premier League: Riyad Mahrez

Zaufać czy nie zaufać? Czy to w ogóle możliwe, by zaufać? A jeżeli tak, to jak? Te, inne i podobne pytania zadają sobie menedżerowie Fantasy Premier League przed każdą serią zmagań. Co tym razem wymyśli Hiszpan? Zapewne nawet on sam tego nie wie. Ale my głęboko wierzymy, że Kevin De Bruyne lub/i Riyad Mahrez pojawią się w podstawowym składzie.

Kogo powinniśmy mianować kapitanem w GW21 Fantasy Premier League? Kevin De Bruyne i Erling Haaland to dwie najbardziej oczywiste kandydatury

Podwojenie Newcastle z tyłu może się opłacić

Trójka w obronie i trójka w ataku – to nasz plan na tę serię gier

Bramkarz: Ederson

Niekoniecznie jestem zwolennikiem gry bramkarzami premium w Fantasy Premier League, ale w GW21 to właśnie golkiper z najwyższej półki cenowej powinien zagwarantować nam czyste konto. Ederson (5.4) zmierzy się z ofensywą Wolverhampton, która do najlepszych bez wątpienia nie należy.

Fantasy Premier League: March w górę Z czym wiąże się podwójna kolejka w Fantasy Premier League? Tak, zgadliście. Z podwójnym rozczarowaniem. Zwłaszcza piłkarzami Tottenhamu, większością graczy City i niemal każdym defensorem w dwoma meczami w zanadrzu. A kto w GW20 nie zawiódł? Solly’emu Marchowi wystarczył jeden mecz, by wyrównać dorobek najlepszych piłkarzy z DGW Lider klasyfikacji generalnej miał w składzie pięciu Czytaj dalej…

Obrońcy: Kieran Trippier, Sven Botman, Ben Mee

Bez obrońców City, bo próba dokładnego wytypowania zestawienia tej defensywy to jak gra na loterii. Ale za to z duetem z Newcastle, które gwarantuje nam mecz na zero z tyłu. Sroki mierzą się z Crystal Palace, a ja stawiam na Trippiera (6.0 ) i Botmana (4.5). Duet z St. James’ Park możemy uzupełnić zawodnikiem z Brentfordu, który w GW20 odwiedzi Elland Road. Ben Mee (4.7)? Czemu nie – to obecnie najlepiej punktujący przedstawiciel szyków obronnych The Bees.

Pomocnicy: Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez, Martin Odegaard, Kaoru Mitoma

Guardiola po raz kolejny może nas zaskoczyć, ale najprawdopodobniej nie w przypadku tych dwóch nazwisk – Kevin De Bruyne (12.5) w starciu z Tottenhamem odpoczywał, natomiast Riyad Mahrez (7.6) prezentuje wyśmienitą formę, co pozwala nam przypuszczać, że zarówno Belg, jak i Algierczyk pojawią się w podstawie na pojedynek z Wolves.

A man in brilliant form 🔥



Are you looking to bring @Mahrez22 in ahead of Gameweek 21? 🤔#FPL pic.twitter.com/yP0nOTkVFC — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) January 20, 2023

Ile punktów w ostatnich siedmiu meczach zdobył Martin Odegaard (6.8)? 64. A ile wywalczy w potyczce z United? Norweg zapewne zakręci się blisko dwucyfrówki, dlatego warto uwzględnić go w swoim składzie. Kaoru Mitoma (5.0) także nie powinien rozczarować w rywalizacji z Leicester. W końcu każde z trzech poprzednich spotkań w Premier League zakończył z przynajmniej sześcioma oczkami na koncie.

Napastnicy: Erling Haaland, Harry Kane, Ivan Toney

Trójka w obronie i trójka w ataku – to plan na GW21. Tercet Erling Haaland (12.2) – Harry Kane (11.7) – Ivan Toney (7.6) powinien zapewnić nam coś pomiędzy trzema a ośmioma golami. Norweg nie powinien mieć problemów z pokonaniem golkipera Wolves, snajper Spurs zapewne poradzi sobie z defensywą Fulham, a gwiazdor Brentfordu ma wszystko, by przynajmniej raz umieścić piłkę w bramce Leeds.