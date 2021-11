Fantasy Premier League: Królestwo wahadłowych

PressFocus Na zdjęciu: Fantasy Premier League: Reece James

Kto powinien mieć więcej punktów w grze, w której (przynajmniej w teorii) to gole i asysty gwarantują najlepszy zwrot? Aktywni pomocnicy i bramkostrzelni napastnicy, prawda? Po części tak. W końcu na szczycie stawki plasuje się Mohamed Salah. Jednak za jego plecami znajdziemy Trenta Alexandra-Arnolda, Joao Cancelo i Reece’a Jamesa. A to już nie są gracze pierwszych dwóch pierwszych linii. Fantasy Premier League przestało uchodzić za królestwo piłkarzy stricte ofensywnych. W tym sezonie rządy należą do obrońców, częściej bocznych niż środkowych.

Zamiast szukać funduszy na Ronaldo, Kane’a czy Lukaku, wzmocnijcie defensywę – to nie pierwsza i druga linia, a obrona ma największy udział w dorobku punktowym drużyny tygodnia

Nie Kane ani nie Son – to Sergio Reguilon błysnął w minionej kolejce w szeregach Tottenhamu

Każdy z pięciu obrońców najlepszej ekipy GW12 zapisał na swoim koncie przynajmniej 12 punktów, a Mings i Alexander-Arnold zdobyli aż 15 oczek

Wzrosty i spadki cen w Fantasy Premier League

Nie Kane ani nie Son – to Sergio Reguilon błysnął w minionej kolejce w szeregach Tottenhamu i zasłużył na wzmożone zainteresowanie wirtualnych menedżerów. Gracze FPL chętnie sięgali także po innych bohaterów weekendu, wśród których znalazło się miejsce dla dwóch następnych obrońców. Joao Cancelo kosztuje już 6.6 miliona, natomiast Reece James zaliczył awans na poziom 6.1 mln. Jeżeli obaj piłkarze utrzymają wysoką dyspozycję (a wiele na to wskazuje), po GW13 ich wycena może wzrosnąć nawet o 0.2 miliona. W przeciwnym kierunku podążyli Ruben Dias i Cesar Azpilicueta, co oczywiście wynika z ich nieobecności na murawie. Spadek zanotował również Jamie Vardy, który mimo 90 minut w meczu z Chelsea nie zdołał zapunktować w satysfakcjonujący sposób i stracił uznanie w oczach dużej grupy trenerów Fantasy Premier League.

⏬ SELECTED #FPL PRICE FALLERS ⏬



£5.8m – Cesar Azpilicueta

£10.6m – Jamie Vardy

£6.0m – Ruben Dias

£5.7m – Tomas Soucek

£5.4m – Martin Odegaard pic.twitter.com/leCqETcIDv — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) November 22, 2021

Drużyna tygodnia Fantasy Premier League

Chyba już zdążyliśmy przyzwyczaić się do tego widoku. To nie pierwsza i druga linia, a defensywa ma największy udział w dorobku punktowym drużyny tygodnia. Każdy z pięciu obrońców najlepszej ekipy GW12 zapisał na swoim koncie przynajmniej 12 punktów, a Mings i Alexander-Arnold zdobyli aż 15 oczek i tym samym dzielą się tytułem King of the Gameweek. Po wielu kolejkach oczekiwania do elity wrócił zawodnik Brentfordu. Na obecność wśród gwiazd zasłużył sobie Sergi Canos, który dzięki dwóm asystom w rywalizacji z Newcastle zakończył weekend z 10 pkt.

Just the 134 #FPL points 😎



Give it up for your @budfootball Kings of Gameweek 12 💫 pic.twitter.com/TgEjXjm9lm — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) November 22, 2021

Menedżer tygodnia i lider klasyfikacji generalnej

Menedżer tygodnia Fantasy Premier League po prostu miał szczęście. Bo jak inaczej określić wynik punktowy Kante, Rodrigo i Dennisa? Zawodnik Chelsea trafił do siatki w starciu z Leicester (a do najbardziej bramkostrzelnych piłkarzy nie należy), pomocnik City w efektowny sposób pokonał golkipera Evertonu (łącznie ma na koncie 15 goli w prawie 300 występach), a napastnik Watfordu zakończył zmagania z United z golem i dwiema asystami na koncie. Kapitan? Oczywiście Salah. I tak Rohail Ahmed zgarnął w ten weekend 125 punktów. Liderem klasyfikacji generalnej… pozostał Daniel Masson-Abraham. Tym razem do swojego dorobku dopisał 80 oczek.