Fantasy Premier League: Kane czy Ronaldo?

Bramkarz: Aaron Ramsdale, Hugo Lloris

Londyn słynie ze świetnych bramkarzy. Mendy, Fabiański, Ramsdale, Lloris – w ręce tych panów możemy regularnie powierzać nasz los. Jednak tym razem większe zaufanie czujemy wyłącznie do ostatniej dwójki. Arsenal, w którego bramce stoi Ramsdale, mierzy się z Evertonem, natomiast Tottenham Llorisa podejmie Norwich. W żadnym z dwóch wymienionych przypadków nie spodziewamy się, by rywale stołecznych ekip zdołali skutecznie zagrozić defensywie swoich przeciwników, co oznacza, że zarówno Kanonierzy, jak i Spurs powinni zachować czyste konto. Kogo umieścicie między słupkami swojej bramki? Ramsdale to wydatek 4.9 miliona, a Lloris kosztuje pół miliona więcej.

Aaron Ramsdale makes saves look picture-perfect 📸 pic.twitter.com/QXgdgPA6Ki — B/R Football (@brfootball) November 27, 2021

Obrońcy: Sergio Reguilon, Takehiro Tomiyasu, Andy Robertson

Jeżeli przewidujemy, że zarówno Arsenal, jak i Tottenham rozegrają mecz na zero z tyłu, grzechem byłoby nie rozważyć transferu obrońców tych dwóch drużyn. W szeregach Spurs czeka na nas szósty najlepiej punktujący defensor Fantasy Premier League, czyli Sergio Reguilon. Hiszpan ma już na koncie 62 oczka, a 26 z nich zdobył w trzech poprzednich kolejkach. Za jedyne 5.2 miliona pozyskamy wyjątkowo interesującego piłkarza. Tylko 4.6 mln wyłożymy na Takehiro Tomiyasu. Reprezentant Japonii zasłynął dwunastopunktowym wynikiem w potyczce z Newcastle – jeżeli Kanonierzy zachowają czyste konto, a 23-latek zaliczy asystę, może powtórzyć ten rezultat. Najdroższą opcją w tym zestawieniu jest Andy Robertson, który kosztuje siedem milionów. Szkot zgarnął aż siedemnaście oczek w meczach z Southampton i Evertonem, co sprawia, że trudno przejść obojętnie obok tej kandydatury. Nawet za tak wysoką cenę.

Andrew Robertson (£7.0m) has supplied 3️⃣ assists and created 7️⃣ chances, including a league-high 3️⃣ big chances, over the last two Gameweeks #FPL | @LFC pic.twitter.com/VHpD8eLctH — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) December 3, 2021

Pomocnicy: Diogo Jota, Heung-min Son

Jota jest w gazie, dlatego po raz kolejny melduje się na liście polecanych piłkarzy. Portugalczyk w trzech minionych spotkaniach zapisał na swoim koncie łącznie 30 punktów, co oznacza, że w tym samym czasie zgarnął o jedno oczko więcej niż Salah. Reprezentant Os Navegadores kosztuje 7.9 miliona, a więc stosunkowo mało jak na możliwości, którymi dysponuje. Nikt nie będzie zdziwiony, jeżeli umieścimy go w naszym składzie obok Egipcjanina – to dosyć popularna praktyka. Jeżeli nie ufamy Kane’owi, powinniśmy zwrócić się w kierunku Sona. Koreańczyk jest jednym z niewielu pewnych punktów Tottenhamu, jednak 10.4 miliona może odstraszać potencjalnych kontrahentów.

Goal – SON

Assist – REGUILON



Spurs 2-0 Brentford (65 mins)#FPL #TOTBRE — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) December 2, 2021

Napastnicy: Harry Kane, Cristiano Ronaldo

Kane czy Ronaldo? Ronaldo czy Kane? Może obaj? 12.3 miliona – tyle musimy wyłożyć, by pozyskać jednego z nich. Czy ten ruch w pełni nam się opłaci? Najodważniejsi spróbują zmieścić w swoim składzie zarówno Anglika, jak i Portugalczyka. Ktoś zdecyduje się na Ronaldo, ktoś na Kane’a. Wielu postawi na grę bez snajperów Spurs i United. Kto wyjdzie na tym lepiej? CR7 z pewnością jest w lepszej dyspozycji, natomiast reprezentant Synów Albionu w ten weekend stanie naprzeciw najgorszej defensywy ligi.