Fantasy Premier League: Gdzie są granice?

PressFocus Na zdjęciu: Fantasy Premier League: Erling Haaland (Manchester City)

W tym miejscu chciałbym zapytać szanownych czytelników, co myślą o Erlingu Haalandzie. Czy to faktycznie tak dobry piłkarz, jak się o nim mówi? Okej, koniec żartów. Pytanie jest inne: czy Erling Haaland w Fantasy Premier League przebije wynik Mohameda Salaha z sezonu 17/18?

Czy ktokolwiek jest w stanie powstrzymać Erlinga Haalanda przed przekroczeniem granicy 303 punktów w tym sezonie Fantasy Premier League?

Druga linia Team of the Week zgromadziła łącznie 86 punktów

Kogo zostawił na ławce nowy-stary lider klasyfikacji generalnej?

Mocna pomoc

Dziewiąta kolejka Fantasy Premier League przekroczyła wszystkie dotychczasowe tegosezonowe granice. Po pierwsze – Team of the Week zgromadził aż 160 punktów, czyli o 11 więcej niż poprzedni najlepszy wynik (GW4). Po drugie – Player of the Week, a więc Erling Haaland, przebił rezultat Roberto Firmino z GW4 (22 pkt) i zapisał na swoim koncie 23 oczka.

The most-expensive forward in #FPL ✅

The best points per million (7.9) ✅@ErlingHaaland is worth every penny 🤑 pic.twitter.com/c07HpMhvxd — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) October 2, 2022

Erling Haaland zrobił swoje. Trzy gole w jednym spotkaniu to dla niego już chleb powszedni. W końcu Norweg ma już w dorobku trzy hat-tricki. I coś mi się wydaje, że na tym nie skończy. Ale o 22-latku od samego początku jest głośno, dlatego niech inni też nacieszą się blaskiem reflektorów. Na szczególną uwagę zasługują występy pomocników. Druga linia zgromadziła łącznie 86 punktów, a Leandro Trossardowi zabrakło tylko trzech oczek, by w tej kolejce dorównać gwiazdorowi City. Jedna asysta i Belg stanąłby na pierwszym stopniu podium, ex aequo ze zdecydowanie droższym (5.4 mln różnicy) “rywalem”.

To the 16 managers who Triple Captained Leandro Trossard, we salute you 🫡#FPL #LIVBHA pic.twitter.com/46oY4q6xZ8 — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) October 1, 2022

Tak prezentuje się skład drużyny tej serii gier Fantasy Premier League:

Bramkarz: Meslier (11 pkt)

Obrońcy: Kehrer (10 pkt), Senesi (9 pkt), Coady (9 pkt)

Pomocnicy: Trossard (20 pkt), Foden (19 pkt), Maddison (18 pkt), Almiron (15 pkt), Bowen (14 pkt)

Napastnicy: Haaland (23 pkt), Firmino (12 pkt)

Lider klasyfikacji generalnej Fantasy Premier League

Otwieram zakładkę “overall”, patrzę na szczyt tabeli i kogo tam widzę? Marka McQuoida. Coś mi to mówi, więc by potwierdzić swoje skojarzenia, wrzucam nazwisko do naszej wyszukiwarki. Jest, mam. Marka McQuoid wystąpił w odcinku “Niespodziewani bohaterowie“. Reprezentant Irlandii Północnej już raz zapisał się złotymi zgłoskami w księdze Fantasy Premier League – to jego ekipa przewodziła stawce po GW6. I wraca na należne jej miejsce w GW9. Zespół Keevas 11 w tej serii gier zdobył 97 punktów, co oczywiście w ogromnej mierze było zasługą kapitana Haalanda. Oprócz Norwega nasz nowy-stary lider miał w składzie m.in. Jamesa Maddisona, Gabriela Jesusa i Kierana Trippiera. A kogo zostawił na ławce? Sprawdźcie sami.

Hands up if you were a member of 💯 club in Gameweek 9? 🙌#FPL — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) October 4, 2022

Mój wynik

Powinienem być zadowolony. Powinienem, ale nie do końca jestem. Nie żebym nie doceniał tego, co mam, jednak brak Trossarda/Maddisona, a także blanki Cancelo, Jamesa, Zahy i Mitrovicia negatywnie wpływają na postrzeganie rzeczywistości Fantasy Premier League przez moją osobę. Oczywiście jestem ukontentowany wyborem kapitana, roszadą w bramce i zamianą Perisicia na Zoumę, ale… W minilidze, w którą angażuje się najbardziej, 92 punkty nie wystarczył do awansu nawet o jedną lokatę. Do lidera tracę 34 oczka. Niby niedużo, jednak jeżeli weźmiemy pod uwagę motyw przewodni tego odcinka, a więc równanie Haaland = kapitan, nawet taką różnicę niełatwo zniwelować.

Plany drużyny Widok 45 na przyszłość? Jeżeli zdrowie pozwoli, utrzymać się na miejscu numer przynajmniej 551 446. Temat Wildcarda na razie nie istnieje. Wierzę w przebudzenie Zahy, wierzę w rotację Ramsdale-Ward i wierzę we wszystkich pozostałych a niewymienionych. Przed następną serią gier dokonałem już zamiany Grossa na Trossarda, natomiast Mitroviciowi na razie dam odpocząć, by pełni sił rozpoczął zieloną serię, trwającą od 11. do 14. kolejki.