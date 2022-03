Fantasy Premier League: Ból głowy posiadaczy Wilków

PressFocus Na zdjęciu: Fantasy Premier League: Raul Jimenez (Wolverhampton)

Czy Free Hit był dobrą opcją na pustą kolejkę Fantasy Premier League? Tak, jeżeli waszym kapitanem był Harry Kane, a w składzie mieliście Sona, Bukayo Sakę czy Jamesa Maddisona. Żadnych defensorów Wolverhampton, żadnego Raula Jimeneza.

W GW30 Fantasy Premier League oglądaliśmy tylko cztery spotkania

Wybór zawodników na tę kolejkę był bardzo ograniczony, jednak nawet w takich warunkach niektórzy potrafili wywalczyć 99 punktów, co udało się Claire Flanagan

Wnioski? Nigdy więcej zawodników Wolverhampton

Raul Jimenez to…

Wyobraźcie sobie taki scenariusz. Wolverhampton na własnym stadionie podejmuje Leeds. Ekipa Bruno Lage’a walczy o europejskie puchary, natomiast Pawie niebezpiecznie zbliżają się do strefy spadkowej. Na dodatek Jesse Marsch nie może skorzystać z kilku ważnych piłkarzy, a już w trakcie spotkania kolejni zawodnicy doznają urazów. Łatwe zwycięstwo Wilków i łatwe punkty w Fantasy Premier League? Otóż nie. Gospodarze przegrali to starcie. Jose Sa, Romain Saiss i inni nie dostali punktów za czyste konto, a z racji tego, że Leeds wbiło im trzy gole, ich dorobek został pomniejszony o jedno oczko.

A to nie wszystko – najlepsze ciągle przed nami. Raul Jimenez nie tylko nie zdobył bramki ani nie zaliczył asysty, ale przede wszystkim nie dokończył spotkania. Meksykanin obejrzał czerwoną kartkę i po 52 minutach musiał udać się do szatni z ujemnym dorobkiem. -2 razy dwa, jeżeli ktoś obdarzył go kapitańską opaską, i mamy minus cztery. Wyobraźcie sobie, że na pewno znaleźli się tacy, którzy kupili go za minusy. -2 x 2 – 4 = -8

Hello darkness, my old friend https://t.co/x6dYNyILrc — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) March 18, 2022

PS Raul Jimenez to najgorszy zawodnik Fantasy Premier League. Nie pozdrawiam.

Drużyna kolejki Fantasy Premier League

Wiecie, co oprócz podwójnej kolejki, w bardzo wyraźny sposób determinuje skład najlepszej jedenastki? Pusta kolejka. Może to brzmi jak nieśmieszny żart, jednak wielu menedżerom nie jest do śmiechu. Zwłaszcza jeżeli nie korzystali z Free Hita. Jak tu wybrać 11 piłkarzy z ośmiu drużyn? Jest to możliwe, jednak bez użycia FH – raczej niesamowicie trudne. Zakładając, że nie szukaliście zaskakujących różnic, to nawet jeżeli pokusiliście się o nielimitowaną liczbę transferów, w swoim składzie mieliście co najwyżej czterech piłkarzy z ekipy Kings of the Gameweek. Kane, Son, Saka, Maddison – tych zawodników miał chyba każdy “freehitowiec”. No dobra, ewentualnie jeszcze Gabriel. I tak mamy tylko 5/11. Oprócz wspomnianego kwintetu wśród MVPs pojawiły się nazwiska, może niekoniecznie anonimowe pod względem futbolowym, jednak raczej anonimowe pod względem Fantasy Premier League. Bądźmy szczerzy – nikt normalny nie postawił na Leno, Aylinga czy Trincao.

👑 Your @budfootball Kings of the Gameweek 🤩



How many of them did you own?#FPL pic.twitter.com/4MhkEOtTSM — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) March 21, 2022

Menedżer kolejki i lider klasyfikacji generalnej

Nikt normalny nie postawił na Aylinga, prawda? Podtrzymuje swoją opinię. Nawet jeżeli najlepszy menedżer GW30… faktycznie miał Luke’a Aylinga w swoim składzie. No cóż, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana i nie może pochwalić się tytułem Manager of the Week. Claire Flanagan – szaleństwo się opłaciło, możesz świętować. Na czele tym razem bez zmian. Anders Dugstad w tej serii gier zdobył 53 punkty i utrzymał fotel lidera. Jednak z pewnością nie może spać spokojnie, ponieważ Joacim Lengroth dzięki wykorzystaniu FH zbliżył się do niego na odległość dwóch oczek.