Fani Chelsea mają dość Pochettino. Domagają się zmian

Fani Chelsea stracili cierpliwość do menedżera Mauricio Pochettino. The Blues stracili dwa punkty w wyjazdowym meczu z Brentford, a kibice w sektorze gości skandowali słowa, które nie mogły spodobać się szkoleniowcowi.

IMAGO / Action Plus Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Fani Chelsea domagają się odejścia Pochettino

Chelsea straciła kolejne punkty w lidze

Przyszłość Pochettino stoi pod znakiem zapytania

Fani Chelsea chcą zmiany menedżera

Chelsea zajmuje odległe jedenaste miejsce w tabeli angielskiej Premier League. Nie wygląda też na to, by wyniki zespołu miały się poprawić. W sobotę londyńska ekipa znów zawiodła w meczu z niżej notowanym rywalem, tracąc dwa punkty na boisku Brentford.

Kibice w sektorze gości byli na tyle sfrustrowani, że skandowali słowa, które nie mogły spodobać się Mauricio Pochettino. Coraz większe grono fanów The Blues domaga się jego natychmiastowej dymisji. Sam menedżer nie wywiesza jednak białej flagi.

Gdy zapytano go, czy martwią go słowa kibiców, odparł: – Nie, absolutnie nie. Akceptuję to, co wykrzykują i mówią o mojej pracy.

– Relację z fanami buduje się wygrywając mecze, a nam w ostatnim czasie tych zwycięstw niestety brakuje. Nie oczekuję więc, że będą stać za mną murem. Zamierzam jednak pracować wraz z zespołem, by nastawienie kibiców uległo zmianie – dodał.