Fabiański przeszedł do historii Premier League! Polak dołączył do zacnego grona

Łukasz Fabiański pojawił się w pierwszym składzie na mecz West Ham - Fulham. Jak informuje Viaplay były reprezentant Polski przeszedł do historii Premier League, notując 374. spotkanie w lidze.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Fabiański

Fabiański na 10. miejscu wśród bramkarzy z największą liczbą spotkań w PL

Łukasz Fabiański kilka dni temu wrócił na boisku po ostatnim urazie głowy, którego doznał w trakcie spotkania z Southampton w 18. kolejce Premier League. Były reprezentant Polski w piątek (10 stycznia) rozegrał dziewięćdziesiąt minut przeciwko Aston Villi.

Oglądaj skróty meczów Premier League

We wtorek (14 stycznia) West Ham United ponownie stanął do rywalizacji w lidze. Tym razem rywalem zespołu Grahama Pottera było Fulham. Jak w poprzednim starciu Łukasz Fabiański pojawił się w wyjściowej jedenastce. Dla 39-latka to szczególny moment bowiem właśnie zapisał się w historii Premier League, wskakując na 10. miejsce wśród bramkarzy z największą liczbą występów w lidze.

Fabiański ma na swoim koncie już 374 spotkania w najwyższej klasie rozgrywkowej w Anglii. Identyczną liczbę spotkań jak Polak ma Paul Robinson, który ex aequo zajmuje 10. miejsce z golkiperem West Hamu. Natomiast przed nimi plasują się tacy bramkarze jak Ben Foster, David de Gea, Petr Cech czy David James.

Na chwilę obecną nie wiadomo czy Fabiański będzie kontynuować karierę w West Hamie. Jego umowa wygasa wraz z końcem sezonu i wciąż nie została przedłużona. Informacje z brytyjskiej prasy sugerują jednak, że obie strony osiągną porozumienie przed końcem czerwca.

Fabiański w tym sezonie rozegrał 14 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których 4 razy zachował czyste konto.

TOP10 bramkarzy z największą liczbą występów w Premier League: