Erling Haaland to zdecydowany lider klasyfikacji strzelców Premier Leagie. Patrice Evra twierdzi, że Norweg utrzyma się na jej szczycie do końca sezonu.

W Premier League odbyło się tylko kilka kolejek, a Erling Haaland ma już 11 bramek

Szanse Holendra na tytuł króla strzelców ocenił Patrice Evra

Francuz wypowiedział się też o Darwinie Nunezie

Haaland faworytem do tytułu króla strzelców

Tego lata do Premier League trafił Erling Haaland, który wzmocnił Manchester City. Za nami dopiero kilka kolejek, ale już można stwierdzić, że Norweg to brakujące ogniwo mistrza Anglii. 22-latek potrzebował siedmiu meczów na to, aby zdobyć aż 11 bramek. Haaland znajduje się na szczycie klasyfikacji strzelców i to ze sporą przewagą. Drugi Harry Kane ma aż pięć trafień mniej.

Legendarny zawodnik Manchesteru United, czyli Patrice Evra, wyraził swoją opinię na temat norweskiego snajpera. Francuz nie ma wątpliwości, że to właśnie gracz Manchesteru City zdobędzie najwięcej bramek w bieżącej kampanii Premier League.

– Ciężko mi to przyznać, ale Erling Haaland będzie najlepszym strzelcem ligi. To maszyna do zdobywania bramek. Jest dokładnie tak, jak powiedział Guardiola, kiedy Norweg strzelił ostatniego hattricka. To nie jest nic szczególnego, bo robi to przez całą swoją karierę – powiedział Evra. Nawiązał on też do innego napastnika, który latem trafił na Wyspy Brytyjskie. Francuz zabrał głos na temat Darwina Nuneza. Urugwajczyk zdecydowanie nie radzi sobie tak dobrze jak Norweg.

– Darwin Nunez właśnie trafił do nowej ligi, ale jeśli Liverpool wygrywa, a on nie trafia do siatki, jestem pewien, że spędza mu to sen z powiek – przyznał wybitny niegdyś obrońca Manchesteru United w temacie Nuneza. Jego dotychczasowy dorobek w Premier League to jeden gol i jedna asysta.

