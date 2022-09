fot. PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Na początku obecnego sezonu Cristiano Ronaldo w głównej mierze zasiada na ławce rezerwowych Manchesteru United. Patrice Evra uważa, że decyzja menedżera Erika ten Haga ma na celu wywołanie wstrząsu wewnątrz klubowej szatni.

Latem trwała saga dotycząca przyszłości Cristiano Ronaldo

Portugalczyk został w Manchesterze United, choć na początku sezonu nie dostaje wielu okazji do gry

Patrice Evra uważa, że decyzje Erika ten Haga w sprawie piłkarskiej legendy mają drugie dno

Erik ten Hag chce wstrząsnąć zespołem

Latem Cristiano Ronaldo dążył do opuszczenia Old Trafford. Gwiazdor był niezadowolony z wyników zespołu, który nie zdołał zagwarantować sobie udziału w Lidze Mistrzów i szukał ucieczki do klubu, gdzie mógłby zaznać kolejnych występów w prestiżowych rozgrywkach. Działania jego agentów się nie powiodły, bowiem nikt nie był zainteresowany usługami 37-letniego Portugalczyka.

Ostatecznie Ronaldo został w ekipie “Czerwonych Diabłów”, a początek nowego sezonu jest dla niego ciężki. Tylko raz wystąpił od pierwszej minuty w Premier League, a więcej szans na grę dostaje w Lidze Europy. Z obozu Manchesteru United docierają sygnały, jakoby napastnik stał się w szatni postacią zbędną, z którą będą szukali możliwości rozstania.

Legenda klubu z Old Trafford Patrice Evra uważa, że działania menedżera Erika ten Haga względem Portugalczyka mają na celu wstrząśnięcie szatnią i udowodnienie swojej władzy. Przekonuje także, że Ronaldo jest w stanie zażegnać kryzys i w dalszym ciągu być ogromnym wzmocnieniem dla angielskiego giganta.

– Trzeba to powiedzieć wyraźnie. Posadzenie Cristiano Ronaldo na ławce rezerwowych to wielki manifest. Ronaldo będzie myślał, że to nie fair, bo w ostatnim sezonie strzelił 18 goli. Będzie się zastanawiał: „Dlaczego to ja siedzę na ławce?”.

– Cristiano ma rację, ale jest menadżer i trzeba szanować jego decyzje. Rozumiem frustrację Ronaldo, ale Ten Hag patrzył pewnie na to tak: „Zaczynamy nową erę. Ronaldo nadal jest w moich planach”.

– Być może Manchester United teraz cierpi i będzie potrzebował innych zawodników. Zawsze będziesz natomiast potrzebował Cristiano Ronaldo. Będą momenty, w których podziękują Cristiano i będą prosili go o pozostanie. Jestem o tym przekonany – mówi Evra.

