Everton otrzymał bolesny cios, gwiazda drużyny z kontuzją

Abdoulaye Doucoure w trakcie trwającej kampanii był do tej pory jedną z wyróżniających się postaci Evertonu. Zawodnik wypadnie jednak z gry na dłuższy czas z powodu kontuzji stopy, podaje The Guardian.

Everton w najbliższym czasie będzie musiał radzić sobie bez Abdoulaye’a Doucoure’a

28-latek nabawił się bolesnej kontuzji stopy

Rafael Benitez będzie musiał już w najbliższy weekend popisać się kreatywnością, szukając rozwiązania, kim zastąpić Francuza

Kluczowy piłkarz Evertonu doznał kontuzji

Abdoulaye Doucoure w tej kampanii imponował dobrą postawą na boisku. Środkowy pomocnik może pochwalić się dwoma golami i czterema asystami w ośmiu rozegranych spotkaniach.

Piłkarz z powodu złamania kości śródstopia będzie jednak przez pewien czas wyłączony z gry. Rafael Benitez może mieć zatem kłopot w najbliższych tygodniach, bo już wcześniej kontuzje wyeliminowały z gry Andre Gomesa oraz Fabiana Delpha.

Kto może zastąpić Doucoure’a w najbliższy weekend w boju z Watfordem? Wygląda na to, że tym zawodnikiem będzie Richarlison. Brazylijczyk wraca do gry po kontuzji kolana. Ciekawostką jest, że Francuz trafił do Evertonu właśnie z ekipy z Vicarage Road za ponad 22 miliony euro.

The Toffees po rozegraniu ośmiu meczów ligowych legitymuje się bilansem 14 punktów na koncie. Bilans nie zachwyca. W czterech ostatnich bojach Everton wygrał tylko raz, notując też dwie porażki i remis. W trakcie minionego weekendu drużyna z Goodison Park przegrała z West Hamem United 0:1.

