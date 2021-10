Były piłkarz Newcastle wskazał swojego faworyta na następcę Steve’a Bruce’a

Newcastle United wkrótce może zmienić się nie do poznania. Oprócz piłkarzy do klubu może trafić też nowy menedżer. W kontekście pracy w szeregach Srok media wskazały już Antonio Conte. Kolejnym kandydatem do pracy w klubie z St. James Park jest Jose Mourinho.

Newcastle United wkrótce może zmienić menedżera, twierdzą angielskie media

Danny Mils wskazał najlepszego jego zdaniem kandydata do objęcia sterów nad Srokami

Były reprezentant Anglii zaproponował, aby Steve’a Bruce’a zastąpił Jose Mourinho

Nieoczywisty kandydat na nowego opiekuna Newcastle

Newcastle United aktualnie plasuje się w strefie spadkowej w tabeli Premier League. Ostatnio klub trafił w ręce nowego właściciela, którym został saudyjski fundusz inwestycyjny PIF. Suma transakcji wyniosła 325 milionów euro.

Najnowsze doniesienia The Mirror sugerują, że wkrótce Newcastle ma zostać wsparte finansowo. Angielskie media wydają się pewne tego, że niebawem zwolniony z klubu zostanie Steve Bruce, co budzi spekulacje na temat tego, kto zastąpi 60-latka.

Były zawodnik Srok Danny Mills w rozmowie z talkSport zasugerował, że idealnym kandydatem do pracy w Newcastle byłby Jose Mourinho. Portugalczyk po zwolnieniu z Tottenhamu Hotspur nie szukał długo nowej pracy. Ostatecznie zakotwiczył w Romie.

– Jeśli mówimy o dużych pieniądzach na zbudowanie mocnego zespołu mogącego odnieść sukces, to najlepiej, gdyby zarządzał nim ktoś taki jak Mourinho – rzekł Mills w rozmowie z talkSport.

– Jeśli otrzyma odpowiednią sumę pieniędzy i pozwoli mu się w spokoju pracować, to może poprowadzić drużynę do sukcesu szybciej niż ktokolwiek inny – dodał Anglik.

Mourinho ma ważną umowę z klubem z Rzymu jeszcze przez trzy lata. W tej kampanii, licząc wszystkie rozgrywki, zaliczył dziewięć zwycięstw i dwa remisy.

