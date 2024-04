Everton w tym sezonie został ukarany odjęciem punktów ze względu na złamanie zasad finansowych. Po opublikowaniu sprawozdania finansowego za poprzedni sezonu, według The Mirror nad klubem wisi widmo kolejnych ujemnych punktów.

Everton może otrzymać kolejne ujemne punkty

Everton ze względu na ujemne punkty ze względu na złamanie zasad finansowych musi walczyć o utrzymanie w Premier League. Na ten moment klub z Liverpoolu zajmuje 16. miejsce w lidze z przewagą trzech punktów nad strefą spadkową, aczkolwiek do rozegrania wciąż ma zaległy mecz.

The Toffees opublikowali sprawozdanie finansowe za sezon 2022/2023. Według raportu wynika, że Everton poniósł stratę w wysokości 89.1 miliona funtów. Taki wynik jest kolejnym naruszeniem zasad finansowych w lidze angielskiej. Wytyczne PSR mówią o tym, że klub może zanotować maksymalną stratę 35 milionów funtów rocznie lub 105 milionów na przestrzeni trzech lat.

Z informacji portalu The Mirror wynika, że Everton przekroczył już limit 105 milionów funtów straty. Ten fakt może skutkować kolejną karą w postaci ujemnych punktów w tabeli ligowej. Jeśli tak się stanie to Everton będzie o krok od spadku do Championship. Decyzja o ewentualnej karze ma zapaść około 8 kwietnia.