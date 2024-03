fot. Imago / Mike Egerton Na zdjęciu: Erik ten Hag

Bardzo ciekawie zapowiada się derbowe starcie z udziałem Manchesteru City i Manchesteru United

Przed spotkaniem głos zabrał Erik Ten Hag

Gracze Czerwonych Diabłów liczą na rewanż za przegrane starcie z października (0:3)

Erik ten Hag przed derbami Man City

Manchester United przystąpi do niedzielnej potyczki, będąc bez porażki w roli gościa w 2024 roku, licząc wszystkie rozgrywki. Zawodnicy Czerwonych Diabłów mają jednocześnie nadzieję, że uda im się zdobyć Old Trafford.

– Musimy wykazać się ambicjami. Chcemy być najlepsi. To jest to, co reprezentuje Manchester United. Jesteśmy jednocześnie świadomi tego, gdzie teraz jesteśmy. Widzieliśmy, że w pewnych momentach jesteśmy z Manchesterem City na tym samym poziomie, więc mamy wiarę, że uda nam się wygrać – mówił Erik ten Hag cytowany przez The Guardian.

– Musimy wykorzystać te chwile. Musimy to udowadniać w każdym meczu. Myślę, że z zespołem, który mamy, jesteśmy w stanie stawić czoła Manchesterowi City. Najnowsza historia to pokazuje – kontynuował Holender.

– Mam do nich duży szacunek, ale nie taki, który sprawia, że ​​myślisz, że nie możesz wygrać. Wręcz przeciwnie. Pokażemy, że możemy wygrać ten mecz – powiedział opiekun Czerwonych Diabłów.

Ekipa z Old Trafford przed niedzielną potyczką plasuje się na szóstej pozycji w tabeli, legitymując się bilansem 44 punktów. Do piątego Tottenhamu Hotspur drużyna ten Haga traci sześć oczek.