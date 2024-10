Erik ten Hag oburzony na media. “To kłamstwa i bajki”

Erik ten Hag to trener, który ostatnio nie ma łatwego życia w Manchesterze United. Holender według mediów jest na wylocie z klubu. Trener ostatnio zareagował na takie spekulacje.

Erik ten Hag nie wytrzymuje ciśnienia w Man Utd

Erik ten Hag w trakcie konferencji prasowej przed spotkaniem Manchesteru United z Brentford skrytykował media, reagując spekulacje dotyczące jego pracy w klubie. Ekipa z Old Trafford do najbliższej potyczki podejdzie po zremisowanym starciu z Aston Villa. Man Utd jednocześnie jest bez wygranej w Premier League od 14 września, co wywołuje lawina spekulacji związany z wyborem nowego menedżera w angielskiej ekipie.

Holender został zapytany czy został mu postawiony warunek, aby kontynuować prace w klubie. Odpowiedział wprost. – Nie – rzekł ten Hag. Chwilę później dodał. – Nagonka jest efektem nie tylko informacji mediów, ale też wyciekających informacji od zawodników. Od niektórych z graczy. Oczywiście nie wszystkich. Wymyślanie historii, tworzenie bajek, robienie hałasu i szerzenie kłamstw. Tak to ostatnio wygląda – mówił menedżer Man Utd cytowany przez SportBible.com.

– Wiem, że wszyscy w klubie jesteśmy po jednej stronie. Mówiłem to przed przerwą na spotkania reprezentacyjne. Nikt mi nie uwierzył. Wiem, jakie są medialne spekulacje, ale w klubie jest cicho na temat mojej przyszłości – przekonywał ten Hag.

– Oczywiście rozmawiamy o tym, w jakiej sytuacji się znajdujemy. Wiadomo, że nie jesteśmy zadowoleni z naszej sytuacji i musimy ją zmienić. Trzeba opracować strategię, która pozwoli nam ją zmienić – powiedział Holender.

Manchester United w najbliższy weekend zmierzy się z Brentford City w ramach ósmej kolejki ligi angielskiej. Aktualnie ekipa z Old Trafford plasuje się na 14. miejscu w tabeli z ośmioma oczkami.

