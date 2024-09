Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Ben Chilwell nie traci nadziei

Enzo Maresca przejął Chelsea, przychodząc z własnymi koncepcjami i filozofią. Już na samym początku jasno zaznaczył, że ma swoje preferencje dotyczące składu. Raheem Sterling nie znalazł się w planach włoskiego menedżera, co doprowadziło do wypożyczenia skrzydłowego do Arsenalu. Również Ben Chilwell nie otrzymał zaufania. Lewy obrońca nie został zgłoszony do kadry na Ligę Konferencji.

W nadchodzących kolejkach Premier League nie należy spodziewać się, że 27-latek odzyska miejsce w składzie. Jego jedyną szansą na grę jest Puchar Ligi Angielskiej. Według “Daily Mail”, obrońca jest gotów zaakceptować sytuację. Nie zamierza się zniechęcać i jest zdecydowany, żeby przekonać do siebie Mareskę. Wysoka pensja i brak konkretnego zainteresowania w letnim oknie transferowym utrudniły mu znalezienie nowego klubu. Londyński klub płaci 200 tysięcy funtów tygodniowo.

W mediach krążyły plotki, że Chilwella chciał Jose Mourinho w Fenerbahce, ale kluby nie porozumiały się w sprawie wypożyczenia. Sytuacja Chilwella, który wciąż znajduje się w szczytowej fazie kariery, jest bez wątpienia zaskakująca. W zeszłym sezonie zmagał się z licznymi urazami i zdołał rozegrać 13 meczów na poziomie Premier League.

Chilwell w 2020 roku opuścił Leicester City i zasilił barwy The Blues. 6-krotni mistrzowie Anglii zapłacili 50 milionów euro. W reprezentacji Anglii rozegrał 21 meczów, ale jego ostatni występ miał miejsce w marcu tego roku przeciwko Belgii.