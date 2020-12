Emocjonalny rollercoaster w derbach Londynu!

Sobotnie derby Londynu w Premier League ponownie przypomniały nam o tym, jak bardzo nieprzewidywalnym sportem jest piłka nożna. Skazywany na porażkę Arsenal prowadził z Chelsea już 3:0, ale w końcowych fragmentach meczu goście wrzucili wyższy bieg i wynik mógł być inny. Ostatecznie podopieczni Mikela Artety zwyciężyli 3:1, czym przerwali serię siedmiu ligowych meczów bez zwycięstwa.

Sympatycy Premier League otrzymali w Boxing Day kapitalny prezent w postaci derbów Londynu między Arsenalem, a Chelsea. Faworytem starcia na Emirates Stadium byli The Blues, ale w derbach wszystko mogło się zdarzyć.

Aktywnie, ale bez konkretów

Spotkanie to niespodziewanie lepiej rozpoczęli gracze Arsenalu, którzy byli widoczni i wykazywali się dużą chęcią do gry. Kanonierzy potrafili utrzymać się dłużej przy piłce i zmusić rywala do głębokiego cofnięcia się we własne pola karne. Gospodarze mogli nawet strzelić gola, gdy kilkadziesiąt sekund po pierwszym gwizdku sędziego we właściwym miejscu o odpowiedniej porze znalazł się Gabriel Martinelii. Brazylijczyk powinien wpisać się na listę strzelców, ale skiksował i uderzył obok bramki.

W dalszej części spotkania do głosu zaczęła dochodzić Chelsea. Zawodnicy Franka Lamparda przejęli inicjatywę, czego efektem były indywidualne akcje Timo Wernera i Christiana Pulisica, które nie dały jednak efektu w postaci objęcia prowadzenia. Niezłą szansę miał Mason Mount, który przymierzył groźnie z rzutu wolnego, ale piłka trafiła tylko w prawy słupek.

Nagroda za dobrą postawę

Mikel Arteta zdecydował się w tym meczu na wystawienie trzech młodych zawodników, którzy mimo skromnego doświadczenia, podołali presji i napędzali akcje ofensywne Arsenalu. Gospodarze ponownie prezentowali się lepiej i 34. minucie zostali wynagrodzeni za swój wysiłek. Reece James sfaulował wbiegającego w pole karne Kierana Tierneya, co nie umknęło uwadze dobrze ustawionego arbitra. Michael Oliver wskazał na wapno, a odpowiedzialność na siebie wziął Alexandre Lacazette. Edouard Mendy próbował zdekoncentrować Francuza, ale zdało się to na nic i 29-latek uderzył pewnie w prawy dolny róg bramki.

Tuż przed przerwą Arsenal mógł jeszcze podwyższyć na 2:0, gdy N’Golo Kante dopuścił się faulu na przeciwniku i rzut wolny w pobliżu szesnastki wykonywał Granit Xhaka. W ostatnich tygodniach Szwajcar był obiektem zasłużonej krytyki, ale tego wieczoru odpowiedział na nią najlepiej, jak tylko mógł. Przymierzył bowiem fenomenalnie w prawy górny róg bramki tak, że Mendy nie miał szansy na udaną interwencję.

Co autor miał na myśli?

Na drugie 45 minut Chelsea wyszła z bojowym nastawieniem i zamiarem, jak najszybszego odrobienia strat. Na chęciach się jednak skończyło, ponieważ goście przeważali zdecydowanie w posiadaniu piłki, ale praktycznie nie oddawali strzałów, a jeżeli już, to były niecelne.

Z kolei Arsenal czekał na swoją okazję i potrafił ją wykorzystać. Emile Smith Rowe podał do Bukayo Saki, który zrobił coś, co trudno opisać słowami. 19-latek miał trochę wolnego miejsca i wtedy zdecydował się, no właśnie, na co? Wyglądało to, jak dośrodkowanie, ale w szesnastce nie było zawodnika, który mógłby przyjąć futbolówkę. Piłka po uderzeniu zawodnika Arsenalu odbiła się od słupka i trafiła w lewe okienko.

Teoretycznie to Chelsea powinna natychmiast ruszyć do ataku i konstruować sytuacje strzeleckie. Dużo lepsze okazje mieli jednak Kanonierzy, a konkretnie Martinelii. Brazylijczyk najpierw uderzył piłkę z przewrotki, a następnie w kierunku lewego słupka. W obu przypadkach dobrze interweniował Mendy.

Emocje do ostatniego gwizdka sędziego

Zawodnicy Franka Lamparda walczyli dzielnie i w 85. minucie zdołali strzelić na 1:3. Callum Hudson-Odoi zagrał do będącego w polu karnym Tammy’ego Abrahama, który z bliskiej odległości trafił do siatki klatką piersiową. Wtedy do akcji wkroczył system VAR, który pomógł arbitrowi w uznaniu tego gola, ponieważ początkowo sędzia liniowy wskazał chorągiewką spalonego. Goście w pierwszej minucie doliczonego czasu gry mogli strzelić kontaktowego gola. Pablo Mari sfaulował Mounta i sędzia wskazał na wapno. Odpowiedzialność na siebie wziął Jorginho, który uderzył fatalnie w prawy dolny róg bramki, a tam czekał już Bernd Leno. W końcówce meczu mieliśmy duże emocje, ale ostatecznie Arsenal zasłużenie wygrał 3:1.

Kolejny mecz w lidze Arsenal rozegra we wtorek, na wyjeździe z Brighton. Jeszcze wcześniej, bo w poniedziałek, Chelsea podejmie na własnym stadionie Aston Villę.